嚇傻！家裡養的錦鯉缺氧翻肚 父母下鍋「香酥炸」大讚肉好甜

納齊爾分享，跳電造成家裡2條錦里缺氧死亡，父母乾脆撈起烹煮「香酥炸錦鯉」料理。（圖擷取自「@Nadia_Nazir」推特）

2023/03/09 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞1名女子分享，因為家裡跳電，造成魚池打氣機被迫暫時停止運作，池中2條錦鯉不幸缺氧死亡，不料她的父母竟直接把魚拿去油炸，吃完還讚美肉質香甜，她將此特殊經驗上傳至社群平台，引起許多網友討論與留言。

這名馬來西亞女性納齊爾（Nadia Nazir）2日在推特發文，並附上1張照片，內容提及她的父母在住所後院魚池養了4尾錦鯉，但當天家裡忽然跳電，導致魚池的打氣機暫停運作，其中2尾錦鯉缺氧致死，沒想到爸媽竟決定直接把魚拿去油炸，收到父親照片時當場看傻了。

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從公開照片可見，2條錦鯉被切半、油炸後身上鮮豔花紋已消失，呈現金黃酥脆外貌；納齊爾說，媽媽不敢處理錦鯉，所有內臟和魚鱗皆交由父親清理乾淨，再接手油炸，吃完後大讚「錦鯉的肉質很甜，味道似鱸魚，不過偏瘦，沒有什麼肉。」她笑說「媽媽明明不敢處理魚，吃卻可以，有時我真懷疑父母的行為」。

PO文曝光後引發大量網友熱議，有網友說「我爸也煮過自己飼養的花羅漢魚來吃」、「幾個月前我媽養的錦鯉死了，最後她親自下廚料理吃掉了」，還有網友笑回「真的毫不浪費」。

There was a power trip at home and Papa’s water pump stopped working for awhile. Two of his koi fish died as a result and then he sent this photo. KOI BOLEH MAKAN KE? WHAT IS THIS BEHAVIOUR PA? pic.twitter.com/23CH1p4qkt — Nadia Nazir （@Nadia_Nazir） March 2, 2023

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