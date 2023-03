嚇傻！家裡養的錦鯉缺氧翻肚 父母下鍋「香酥炸」大讚肉好甜

2023/03/09 12:50

〔即時新聞/綜合報導〕馬來西亞1名女子分享,因為家裡跳電,造成魚池打氣機被迫暫時停止運作,池中2條錦鯉不幸缺氧死亡,不料她的父母竟直接把魚拿去油炸,吃完還讚美肉質香甜,她將此特殊經驗上傳至社群平台,引起許多網友討論與留言。

這名馬來西亞女性納齊爾(Nadia Nazir)2日在推特發文,並附上1張照片,內容提及她的父母在住所後院魚池養了4尾錦鯉,但當天家裡忽然跳電,導致魚池的打氣機暫停運作,其中2尾錦鯉缺氧致死,沒想到爸媽竟決定直接把魚拿去油炸,收到父親照片時當場看傻了。

請繼續往下閱讀...

從公開照片可見,2條錦鯉被切半、油炸後身上鮮豔花紋已消失,呈現金黃酥脆外貌;納齊爾說,媽媽不敢處理錦鯉,所有內臟和魚鱗皆交由父親清理乾淨,再接手油炸,吃完後大讚「錦鯉的肉質很甜,味道似鱸魚,不過偏瘦,沒有什麼肉。」她笑說「媽媽明明不敢處理魚,吃卻可以,有時我真懷疑父母的行為」。

PO文曝光後引發大量網友熱議,有網友說「我爸也煮過自己飼養的花羅漢魚來吃」、「幾個月前我媽養的錦鯉死了,最後她親自下廚料理吃掉了」,還有網友笑回「真的毫不浪費」。

There was a power trip at home and Papa’s water pump stopped working for awhile. Two of his koi fish died as a result and then he sent this photo. KOI BOLEH MAKAN KE? WHAT IS THIS BEHAVIOUR PA? pic.twitter.com/23CH1p4qkt