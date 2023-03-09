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    美情報報告：習近平第3任將對台施壓並削弱美影響力

    2023/03/09 01:21

    〔中央社〕美國情報界年度威脅報告指出，進入第3任任期的中國國家主席習近平在未來數年內，將對台灣持續施壓，尋求統一台灣，並試圖削弱美國影響力。

    美國國家情報總監辦公室（ODNI）今天向國會提交年度威脅評估報告，報告對中國、俄羅斯、北韓、伊朗對美國構成的威脅提出警告，也提到氣候變遷、衛生安全等威脅對國家安全影響。

    報告在談到中國時表示，中國共產黨將持續努力實現習近平願景，讓中國成為東亞與世界舞台的主要力量。在習近平進入第3任任期時，中共將對台施壓以走向統一，削弱美國影響力，分化美國與其夥伴關係，並建立有利於其專制制度的規範。並在符合其利益時，尋求降低與華府的緊張關係。

    報告指出，北京視日益激烈的美中競爭關係為劃時代地緣政治轉變的一部分，並認為華府對北京的外交、經濟、軍事與科技措施，是為防止中國崛起與破壞中共規則的作為。北京將不斷透過經濟、科技、外交強化軍事實力，以加強中共統治，確保主權領土與區域優勢並追求全球影響力。

    不過報告也提到中國面臨的國內與國際挑戰，包括人口老化、嚴重的企業負債、經濟不平等，以及中國對台灣與其他國家作為的抵制等，可能會阻礙中共領導人的野心。

    報告指出，中國政府透過展現實力，迫使區域鄰國默認其偏好，包括對領土、海域與空域以及對台灣主權的主張。

    談及台灣，報告指出，2023年，北京將持續施壓並可能為台灣走向統一提供誘因，也將對美台接觸增加作出回應。北京聲稱美國將台灣作為破壞中國崛起的「棋子」，並將在2022年行動基礎上，採取進一步行動反對美國對台灣的支持，包括更多軍機越過海峽中線或發射飛彈飛越台灣等。

    報告擔心，若北京成功實現目標，取得對台灣的控制權，將帶來廣泛影響，包括半導體晶片的全球供應鏈受損，因為台灣主導尖端晶片生產。

    在南海部分，報告指出，北京將持續使用空軍、海軍、海岸警衛隊與民兵持續恫嚇競爭對手，並試圖宣示對爭議地區的有效控制。中國也以類似手法，在東海向日本施壓。（編輯：陳正健）1120309

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