不堪烏俄戰爭折損 「瓦格納」招募精神病患上戰場

俄媒揭露瓦格納集團對精神病患「來者不拒」，圖為去年9月間，瓦格納集團的領袖普里格津，在一處俄國監獄招募罪犯入伍，準備到烏克蘭前線打仗。（擷取自影片）

2023/03/08 17:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕不斷從監獄補充兵源的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）Wagner）上月宣稱，現已奉命停止在全俄監獄徵召人犯前往烏克蘭作戰的行動，該集團會對已入伍作戰的人犯善盡一切義務。不過如今傳出，瓦格納開始召募曾在精神病院接受過治療的人。

《莫斯科時報》7日報導，瓦格納創辦人普里格津 （Yevgeny Prigozhin）與國防部發生衝突並被阻止招募監獄囚犯後，轉向了精神病院。與瓦格納有關的Telegram頻道「灰色地帶」（Gray Zone）出現一條公告，稱如今申請加入瓦格納，無須檢附醫生開立的精神鑑定證明。

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該報記者假借志願者的身分撥打了瓦格納募兵熱線，稱他因心智衰弱正在精神醫院接受治療，結果瓦格納的招聘人員並未讓他吃閉門羹，而是要他自我評估，還說「如果一切順利，我們會等你。」

報導稱，根據瓦格納公布的募兵條件，該集團不收「患有嚴重疾病、干擾執行任務的人員、吸毒成癮者以及B型及C型肝炎患者」，但實際上，瓦格納不會認真對應徵者進行體檢，通常只快速驗血驗尿，判定他們是否吸毒。

瓦格納招聘人員在俄羅斯社群媒體「保持聯絡」（VKontakte）公開解釋說，對招募對象的要求下降，是為了「消除不必要的官僚作風。」

據美國情報，去年12月，瓦格納戰士的人數達到5萬人，其中只有1萬人是職業傭兵，還有4萬人是普里格津招募的前囚犯，而該傭兵集團已在烏俄戰爭中損失超過3萬人。

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