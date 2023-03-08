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    狂曬女兒為接班鋪路？ 韓國情院：金正恩有3名子女、老大是男生

    南韓的北韓問題專家普遍認為，金朱愛（左）被當成吹捧父親金正恩（右）的「吉祥物」。（美聯社）

    南韓的北韓問題專家普遍認為，金朱愛（左）被當成吹捧父親金正恩（右）的「吉祥物」。（美聯社）

    2023/03/08 15:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓領導人金正恩的女兒金朱愛（音）自3個多月前首次公開露面後，近來多次高調曝光，引發外界揣測她很可能成為第四代接班人，不過南韓最高情報機構國家情報院7日表示，有情報顯示金正恩第一個孩子是兒子，平壤吹捧金朱愛，可能只是強調第四代血統世襲的正當性。

    據《朝鮮日報》報導，國情院在國會情報委員會上報告稱：「有情報稱，金正恩的第一個孩子是兒子，正在持續確認」，「雖然沒有具體物證，但從情報來看，兒子的可能性較高，與外國情報機構共享情報後，我方做出上述判斷。」

    國情院還表示，金正恩的兒子從未公開露面，「有人認為，他兒子可能存在身體或精神方面的問題，對此沒有其他情報可予以確認。」

    關於北韓近日多次公開金朱愛的動向，國情院表示，金朱愛不曾在正規教育機構接受過教育，目前在平壤接受家庭學校教育，有情報稱，金朱愛喜好騎馬、游泳、滑雪等，尤其馬術實力出眾，金正恩很是滿意。另外，金正恩還有第三個孩子，目前性別尚無法確認。也就是說，金正恩老大是兒子，老二是女兒，老三性別不詳。

    有輿論認為，最近北韓宣傳機構稱呼金朱愛時使用「尊貴的」、「尊敬的」等修飾語，很可能是為了坐實她繼承人的身份。對此，國情院表示：「我們認為，這樣做的最大目的是讓民眾接受第四代血統世襲的合理性，這是（宣傳機構）追捧金朱愛的動機所在。」

    國情院還表示，金正恩尚且年富力強，無需提前構思接班人，「目前並未發現（確定接班人的）繼承方針或（北韓鮮內部對接班人的）宣傳動向。」

    南韓的北韓問題專家也普遍認為，比起暗示「確立金朱愛為繼承人」，北韓此舉更可能是為了「吹捧金正恩」。

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