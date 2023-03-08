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    差點丟掉中獎彩券！重新檢查驚喜刮中154萬

    22歲人夫曼波近期整理舊刮刮樂時，發現一張已被刮過的刮刮樂獎金是5萬美元（約新台幣154萬元）頭獎。（圖擷取自「@dailystar」推特）

    22歲人夫曼波近期整理舊刮刮樂時，發現一張已被刮過的刮刮樂獎金是5萬美元（約新台幣154萬元）頭獎。（圖擷取自「@dailystar」推特）

    2023/03/08 13:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州（Maryland）22歲人夫日前買了數張刮刮樂，刮完後以為都沒中獎，原本打算全部直接丟進垃圾桶，丟棄前卻忽然改變想法，決定仔細重新檢查一次，不料赫然發現1張已被刮過的刮刮樂獎金是5萬美元（約新台幣154萬元）頭獎，他領獎時開心表示，將與太太利用這筆獎金購置房產。

    綜合外媒報導，22歲人夫曼波（Mambo）擔任一名銷售人員，他與妻子近期在查爾斯郡拉普拉塔市（La Plata）當地某間便利商店購物時，順手花費30美元（約新台幣924元）買了數張刮刮樂打算試手氣，但疑似皆未刮中便堆疊在住所一處。

    曼波說，最近整理家裡環境，發現2疊舊刮刮樂原本打算直接丟棄，卻忽然改變心意決定丟入垃圾桶前重新仔細檢查，不料赫然發現1張已被刮過的Gold X20刮刮樂獎金5萬美元，他前往領獎時開心地說：「原本打算直接丟掉的，幸好沒有這麼做」。

    曼波透露，和妻子一直想買房子，但房價昂貴，打算利用這筆獎金盡快購置房產。馬里蘭彩券公司補充，曼波是此款遊戲中第5個贏得頭獎的人，同樣的大獎還有4個名額，販售曼波彩券的便利商店也將獲贈500美元（約新台幣1.5萬元）獎金。

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