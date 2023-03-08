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    德國防部長：是否固定駐軍立陶宛取決於北約組織

    德國國防部長佩斯托瑞斯（見圖）表示，針對德國是否立陶宛固定部署一支德國旅及規模駐軍，這項決定將取決於北約組織的規劃。（美聯社）

    德國國防部長佩斯托瑞斯（見圖）表示，針對德國是否立陶宛固定部署一支德國旅及規模駐軍，這項決定將取決於北約組織的規劃。（美聯社）

    2023/03/08 11:00

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭後，周邊國家相繼提高防備意識，包括北歐國家芬蘭日前宣布將在與俄羅斯接壤的邊界上興建圍牆，立陶宛當局則疾呼希望德國軍隊常駐立陶宛領土，對此德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）於本週二表示，德國是否在立陶宛固定部署一支德國旅及規模駐軍，這項決定將取決於北約組織的規劃。

    根據《路透》報導，自2017年以來，德國在立陶宛領導1個擁有約達1500名士兵的國際營（battalion），作為北大西洋公約組織（NATO）阻止俄羅斯攻擊波羅的海地區的部分措施之一，因波羅的海地區被視為北約組織東側最薄弱的地方之一。

    針對波羅的海地區等國提出增加德國長駐士兵提議，佩斯托瑞斯7日在立陶宛帕布拉德（Pabrade）訓練場參觀數百名德國士兵演習時說：「這不是取決於誰想要什麼，或者誰想要提供什麼，而是取決於北約組織。」

    佩斯托瑞斯補充，北約仍需提交地區性計畫，這些文件將詳述北約組織對俄羅斯入侵烏克蘭所調整的防禦計畫，預計將在未來幾週內提交，這個議題將在今年7月於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會討論。

    自從俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，「波羅的海三小國」立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞等呼籲北約組織應進行更大規模和固定的部署，以保衛其國土安全。

    據悉，柏林還有一支約達3千到5千名士兵的旅在德國待命，據稱如果需要，可以在10天內部署到立陶宛；立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anušauskas）曾表示，希望該旅永久部署在該國領土上。

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