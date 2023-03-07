絕殺俄軍！ 烏軍開始動用美援JDAM-ER精準炸彈

裝上JDAM套件的空投彈藥。（翻攝自波音官網）

2023/03/07 18:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約盟軍空軍司令部兼駐歐非美空軍司令赫克（James Hecker）證實，烏克蘭武裝部隊已經收到美國援助的增程型「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM-ER），且已成功加以運用。

據美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）6日報導，赫克透露，烏軍3週前收到了第一批JDAM-ER，並成功投入實戰，不過這種高精準度彈藥轉移的數量，仍非常有限。

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此前，五角大廈遲遲未正式承認將援JDAM-ER炸彈，僅表示去年12月21日宣布的18.5億美元（約新台幣565億元）軍援計畫中，包含一批「精確航空彈藥」，但知情人士證實，該武器就是JDAM-ER。

JDAM是由波音公司為美國海軍和空軍聯合開發的一種空投炸彈配件，裝在由飛機施放的傳統炸彈上，將本來無控的傳統航空炸彈轉變為可控，並能在惡劣氣象條件下使用的精準導引武器。

這種科技並非製造新彈藥，而是透過搭配GPS導引改裝套件以及滑翔增程套件，讓傳統炸彈有了等同於精密導引飛彈的作戰效能。

JDAM套件已銷往超過26個國家，而增程型的JDAM-ER可被用於500磅至2000磅的無控傳統航空炸彈上。投放之後，炸彈可憑藉彈翼滑翔多達72公里，使最初炸彈的射程擴大2倍。JDAM-ER由波音公司與澳洲皇家空軍合作開發。

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