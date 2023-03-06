才拍片嗆澤倫斯基撤軍 俄傭兵頭子今悲觀預測俄軍恐戰敗

俄羅斯傭兵組織「瓦格納」創辦人普里格津在鏡頭前坦言對彈藥荒與戰況的悲觀預測。（圖擷自推特）

2023/03/06 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄烏雙方目前在烏克蘭東部頓內茨克州的巴赫姆特（Bakhmut）區域激戰，推特流出一段俄羅斯傭兵組織「瓦格納」（Wagner）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）在鏡頭前坦言對彈藥荒與戰況的悲觀預測。

烏克蘭內務部長顧問安東（Anton Gerashchenko）在推特PO出一段影片，影片中普里格津對彈藥的不足感到憂慮，指出如果瓦格納撤退，整個側翼攻勢會斷裂，導致盧甘斯克、克里米亞區域被迫投降，巴赫穆特的前線將會崩潰。

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普里格津3日拍影片嗆聲說目前已包圍巴赫姆特，要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）盡快做出決定，撤出守軍，「如果先前我們是在與職業烏軍作戰，那我們現在看到越來越多老人與孩童。他們在戰鬥沒錯，但在巴赫姆特他們的預期壽命很短暫，1到2天……，給他們一個離開城市的機會。」

烏軍第28獨立機械化旅指揮官馬德亞爾（Yuriy Madyar）先前在Telegram的影片中直言，俄軍為了包圍巴赫姆特，不惜一切代價要繞過巴赫姆特封鎖物資運送，堅守巴赫姆特變得越來越困難，烏軍第93旅的士兵則提到：「我們仍堅守巴赫姆特，還沒有人打算撤退，我們堅守此地，巴赫姆特就代表烏克蘭。」

Prigozhin began to sadly predict Russian defeats - "If today Wagner retreats from Bakhmut, whole frontline will crumble".



He panics about "ammunition famine" and threatens that if Wagner is forced to retreat, flanks break, whole Luhansk region & Crimea will be surrendered etc. pic.twitter.com/89pOKSrHcf — Anton Gerashchenko （@Gerashchenko_en） March 5, 2023

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