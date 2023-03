才拍片嗆澤倫斯基撤軍 俄傭兵頭子今悲觀預測俄軍恐戰敗

2023/03/06 14:54

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄烏雙方目前在烏克蘭東部頓內茨克州的巴赫姆特(Bakhmut)區域激戰,推特流出一段俄羅斯傭兵組織「瓦格納」(Wagner)創辦人普里格津(Yevgeny Prigozhin)在鏡頭前坦言對彈藥荒與戰況的悲觀預測。

烏克蘭內務部長顧問安東(Anton Gerashchenko)在推特PO出一段影片,影片中普里格津對彈藥的不足感到憂慮,指出如果瓦格納撤退,整個側翼攻勢會斷裂,導致盧甘斯克、克里米亞區域被迫投降,巴赫穆特的前線將會崩潰。

普里格津3日拍影片嗆聲說目前已包圍巴赫姆特,要求烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)盡快做出決定,撤出守軍,「如果先前我們是在與職業烏軍作戰,那我們現在看到越來越多老人與孩童。他們在戰鬥沒錯,但在巴赫姆特他們的預期壽命很短暫,1到2天……,給他們一個離開城市的機會。」

烏軍第28獨立機械化旅指揮官馬德亞爾(Yuriy Madyar)先前在Telegram的影片中直言,俄軍為了包圍巴赫姆特,不惜一切代價要繞過巴赫姆特封鎖物資運送,堅守巴赫姆特變得越來越困難,烏軍第93旅的士兵則提到:「我們仍堅守巴赫姆特,還沒有人打算撤退,我們堅守此地,巴赫姆特就代表烏克蘭。」

Prigozhin began to sadly predict Russian defeats - "If today Wagner retreats from Bakhmut, whole frontline will crumble".



He panics about "ammunition famine" and threatens that if Wagner is forced to retreat, flanks break, whole Luhansk region & Crimea will be surrendered etc. pic.twitter.com/89pOKSrHcf