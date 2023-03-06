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    美國防部長出訪約旦、以色列、埃及 強化地區影響力

    美國國防部長奧斯汀拜訪約旦、以色列和埃及，積極向盟國傳遞美國堅守地區承諾的訊息。圖右為約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）。（法新社）

    美國國防部長奧斯汀拜訪約旦、以色列和埃及，積極向盟國傳遞美國堅守地區承諾的訊息。圖右為約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）。（法新社）

    2023/03/06 14:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）近日拜訪中東、北非3國約旦、以色列和埃及，向盟友傳遞美國堅守地區承諾的訊息。儘管華府最近多聚焦俄羅斯和中國情勢，但仍不忘關注中東局勢發展，正積極與3國對話。

    根據《路透》報導，美國國防部長奧斯汀已於週日（5日）抵達約旦首都安曼（Amman），晉見約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）。此外，五角大廈也將敦促以色列緩和約旦河西岸的緊張態勢；並展開和埃及領導人的對談，同時討論人權問題。

    不具名的美國國防官員表示，奧斯汀將傳達美國對中東的長久承諾，「並向我們的合作夥伴保證，美國仍致力於支持他們的國防事業」。該區部署約3萬名美軍官兵，被視為對抗伊朗影響力的關鍵力量。

    甫退休的美國海軍陸戰隊將軍麥肯基（Frank McKenzie），直到去年還是美國駐中東部隊領導人。麥肯基認為，中東對美國相當重要，部分原因是中國的觸手已然伸入該區，他也補充：「我認為這次訪問將確保我們的盟友理解，他們對我們仍至關重要」。

    中東國家近年加強推動經濟，與中國的合作持續擴大。包括阿拉伯聯合大公國在內的多個海灣國家，敏感基礎設施的建設工作，往往都能看到中國身影，引起美國高層、專業人士擔憂，間接促成此次奧斯汀的訪問。

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