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    不夠瑞士不能用！ 三角巧克力馬特洪峰將改包裝

    瑞士三角巧克力的馬特洪峰圖樣，即將走入歷史。（路透）

    瑞士三角巧克力的馬特洪峰圖樣，即將走入歷史。（路透）

    2023/03/06 11:06

    〔即時新聞／綜合報導〕知名的瑞士三角巧克力（Toblerone），一直以來受到世界各國大人、小孩的喜愛。然而，包裝上熟悉的「馬特洪峰」（Matterhorn）圖像，如今卻因違反瑞士新的營銷限制，百年來的經典包裝即將走入歷史。

    綜合外媒報導，常駐各大賣場熱銷排行榜的經典瑞士三角巧克力，是1908年由製造商「億滋國際」（Mondelez International）推出，一直到1970年才在包裝加上瑞士境內馬特洪峰，阿爾卑斯山最知名山峰的樣子。而這個形象自此深植人心，然而近期因牴觸瑞士2017年所推出「瑞士點（Swissness）」法案內容，馬特洪峰的圖像即將移除。

    「瑞士點」是為了保護境內產業定下的法案。該法指出，食品、工業產品等，若標榜了瑞士製造，或使用了國旗以及其他指標性象徵，其製造的原材料需要80%來自瑞士本地，甚至大部分加工也需要在國內進行。然而，去年億滋國際就宣布，2023年會把部分生產線轉移到斯洛伐克。

    也因此違反了政府所訂定的營銷限制政策。三角巧克力的新包裝將重新設計LOGO的字體等，並將馬特洪峰的圖案改成一般的阿爾卑斯山峰。製造商表示，新的設計會引入現代化流線型的山峰標誌，與幾何、三角形美學統一。

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