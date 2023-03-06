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    哈利王子發言人：哈利與梅根已受邀5月英王加冕禮

    哈利王子上次出席王室公開活動，已是2022年9月在倫敦舉行的伊麗莎白女王國葬。（路透）

    哈利王子上次出席王室公開活動，已是2022年9月在倫敦舉行的伊麗莎白女王國葬。（路透）

    2023/03/06 11:53

    〔即時新聞／綜合報導〕英國國王查爾斯三世（Charles III）加冕典禮將於今年5月6日舉行，近期與王室關係每況愈下的哈利王子（Prince Harry）是否出席，引發外界關注。哈利的發言人5日透露，已經收到邀請函，尚未決定是否出席。

    根據《路透》報導，哈利王子的發言人5日表示，已收到來自英王辦公室的加冕典禮信函，他也強調：「目前不會透露薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex，哈利夫婦的正式頭銜）是否出席典禮」。

    王室消息人士曾表示：「無論哈利一家最終如何決定，都將一起行動」，顯示哈利夫婦同進同退的決心。英國媒體近日爆料，白金漢宮已要求哈利夫婦，立即搬離兩人在英國的唯一住所「若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）」，雙方緊張關係再度浮上檯面。

    哈利夫婦的紀錄片《哈利王子與梅根（Harry & Meghan）》去年底於Netflix上架，2人分享從交往到脫離王室的複雜旅程，引起兩極評價；哈利的回憶錄《備胎（Spare）》也在今年1月發表，書中稱王室成員刻意疏遠他和梅根，控訴哥哥威廉曾對他動粗，甚至曝光在阿富汗服役時的爭議事件。

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