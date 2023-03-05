中媒擅改福島核廢水採訪內容 日本大使館公布全文打臉

日方說明，中國4座核電廠排放的氚含量，比台灣、南韓、日本等鄰近國家的排放量高出許多。（圖取自「日本國駐華大使館」推特帳號）

2023/03/05 20:41

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本福島第一核電廠事故發生逾12年後，日本政府年初宣布最快春季將核廢水排入海。為了化解外界疑慮，日本駐中國大使館日前在「浙江日報」書面採訪中提出說明，不料該報刊登的內容並未如實反映日方說法，迫使日方公布全文自清。據了解，中媒「知而不報」的內容中，不乏對中方不利的數據。

據「中央社」報導，日本駐中大使館3日透過「推特」表示，日方就福島第一核電廠準備向太平洋釋放「ALPS處理水」（經「多核素處理系統」淨化的核廢水），接受「浙江日報．潮新聞」書面採訪，但對方發出的報導「只截取了本館回答的一部分，未能全面且正確反映其內容」，因此日方特將採訪的回覆全文刊出。

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日方指出，「浙江日報．潮新聞」指「關於鄰近國家和地區的漁業及漁民將遭受的影響，日本國駐華大使館沒有任何答覆和說明」，但日方實已明確說明，「根據國際標準及指導方針進行放射線環境評估的結果顯示，ALPS處理水的海洋釋放，在考慮到生物濃縮和長期積累的基礎上，對人及環境也可以充分確保安全性」。

不僅如此，該篇報導也未提到日方進一步的說法，即福島稀釋後的ALPS處理水釋放到海洋時，預計每年釋放的氚（音同川）總量將控制在福島核事故前的水準，也就是每年22兆貝克（Bq）以下。

相較之下，中國浙江秦山第三核電廠2020年的氚排放量高達約143貝克，廣東陽江廠達約112兆貝克，福建寧德廠約102兆貝克，遼寧紅沿河廠則約90兆貝克，比福島第一核電廠準備排放的氚含量高出4.1倍至6.5倍。氚是氫的同位素，因爲難與水分離，無法被淨化排出。

日方還指出，上述4座中國核電廠的氚排放量，也沒有與周邊國家達成一致。例如，台灣核三廠僅排放35兆貝克，南韓月城核電廠約71兆貝克，古里廠則約49兆貝克。

日方強調，對於ALPS處理水向海洋釋放，日本內部有各種意見，日本政府也對漁業從業者和當地居民進行反覆說明。此外，日方也將繼續接受包括國際原子能總署（IAEA）選定的中國專家在內，從第三方立場進行的評估。

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