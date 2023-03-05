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    不是玩具！澳洲「紙板無人機」投入烏戰場 價廉能投彈利消耗戰

    澳洲每月將為烏克蘭運送100架SYPAQ製造的紙製無人機抗俄。（取自SYPAQ官網）

    澳洲每月將為烏克蘭運送100架SYPAQ製造的紙製無人機抗俄。（取自SYPAQ官網）

    2023/03/05 17:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲政府2月24日宣布，將提供烏克蘭更多無人機，幫助烏克蘭對抗俄羅斯。外媒最近指出，澳洲向烏克蘭承諾提供價值3300萬澳元（約新台幣6.8億元）的一系列無人駕駛系統，其中包括由紙板和橡皮筋製成的廉價無人機，幫助烏軍擊退俄羅斯入侵者。

    國際知名航空雜誌《AVIATION WEEK》報導，澳洲每月將為烏克蘭運送至少100架扁平包裝的紙製無人機「Corvo PPDS」，以供烏軍在戰場上運輸物資、偵察，以及投擲小型炸彈對抗俄羅斯入侵者。

    這款無人機由總部設在墨爾本的SYPAQ公司製造，定位為戰場上的消耗品，澳洲軍隊尚未採購使用，但是這款無人機在烏克蘭已經執行了60次飛行任務。

    這款「精確有效載荷運送系統」（PPDS）無人機，由厚厚的塗蠟紙板和固定機翼的重型橡皮筋構成，並由一個軍事級別的導引系統控制，一旦飛機發射，就無需再輸入訊息，也能飛行120公里並且自行著陸。

    這款無人機的單價大約在1千到5千澳元（約新台幣2萬0651至10萬3258元）之間。因為成本較低，它們可以在消耗競賽中迫使敵人使用更昂貴的軍備來破壞它們。

    據Sypaq公司總工程師奧斯本（Ross Osborne）表示，這種紙板無人機的特點在於易於操作，即使不是無人機專家也可以操作。他說，烏克蘭軍方已經成功地使用這種無人機進行了物流支援。

    奧斯本表示，一旦啟動，這種無人機就具有很高的自主性，可以在沒有數據鏈接的情況下運行，並在飛行範圍內監測地形，並根據天氣條件找出降落模式和方法。

    迄今為止，澳洲向烏克蘭提供的軍事支持已經達到5.1億澳元（約新台幣105億元）。

    相關影片請見︰

    這款無人機可以供烏軍在戰場上運輸物資、偵察，以及投擲小型炸彈對抗俄羅斯入侵者。（取自SYPAQ官網）

    這款無人機可以供烏軍在戰場上運輸物資、偵察，以及投擲小型炸彈對抗俄羅斯入侵者。（取自SYPAQ官網）

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