港晨鐘出版社前總編輯姚文田被囚10年 獲釋返港與家人團聚

香港晨鐘出版社前總編輯姚文田（右二）籌畫出版習近平相關書籍，被中共判需服有期徒刑10年，日前獲釋。（圖擷取自「@NewCenturyBaopu」推特）

2023/03/05 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕舊金山人權組織「對話基金會」2日對外表示，現年83歲的香港晨鐘出版社前總編輯姚文田於2月26日獲釋，已返港與家人團聚。姚文田於2013年籌備出版《中國教父習近平》一書遭誘騙至深圳，被警方逮補，法院判姚需服10年有期徒刑。

「美國之音」報導，總部位於舊金山的人權組織「對話基金會」日前證實姚文田出獄消息，姚出獄後已安全返港與家人團聚。目前媒體並未透露姚實際服刑的地點在哪，只透露是在中國南部某處。

請繼續往下閱讀...

姚文田曾於2013年策劃出版中國流亡作家余杰的作品《中國教父習近平》，2014年，姚被控犯下走私普圖貨物罪和涉嫌攜帶違禁物品，中共當局誘騙姚前往深圳再一舉抓捕。法院判姚有罪，需服10年有期徒刑；除了在東莞監獄減刑8個月，姚基本上服完全部刑期。

《中國教父習近平》作者余杰早在2010年流亡美國，晨鐘出版社另一本書籍《河蟹大帝胡錦濤》也引來中共當局不滿。據悉，姚文田被捕後的這幾年，習近平幾乎消除了所有異議人士發聲管道，並取消對自己的任期限制。

香港現今出版業幾乎完全處於中共控制之下，最後一份支持民主的報紙《蘋果日報》在遭警方突擊搜查後停業，其創辦人黎智英被監禁，黎面臨的刑事指控罪名若成立，法院可能會判終身監禁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法