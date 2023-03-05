為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港晨鐘出版社前總編輯姚文田被囚10年 獲釋返港與家人團聚

    香港晨鐘出版社前總編輯姚文田（右二）籌畫出版習近平相關書籍，被中共判需服有期徒刑10年，日前獲釋。（圖擷取自「@NewCenturyBaopu」推特）

    香港晨鐘出版社前總編輯姚文田（右二）籌畫出版習近平相關書籍，被中共判需服有期徒刑10年，日前獲釋。（圖擷取自「@NewCenturyBaopu」推特）

    2023/03/05 14:50

    〔即時新聞／綜合報導〕舊金山人權組織「對話基金會」2日對外表示，現年83歲的香港晨鐘出版社前總編輯姚文田於2月26日獲釋，已返港與家人團聚。姚文田於2013年籌備出版《中國教父習近平》一書遭誘騙至深圳，被警方逮補，法院判姚需服10年有期徒刑。

    「美國之音」報導，總部位於舊金山的人權組織「對話基金會」日前證實姚文田出獄消息，姚出獄後已安全返港與家人團聚。目前媒體並未透露姚實際服刑的地點在哪，只透露是在中國南部某處。

    姚文田曾於2013年策劃出版中國流亡作家余杰的作品《中國教父習近平》，2014年，姚被控犯下走私普圖貨物罪和涉嫌攜帶違禁物品，中共當局誘騙姚前往深圳再一舉抓捕。法院判姚有罪，需服10年有期徒刑；除了在東莞監獄減刑8個月，姚基本上服完全部刑期。

    《中國教父習近平》作者余杰早在2010年流亡美國，晨鐘出版社另一本書籍《河蟹大帝胡錦濤》也引來中共當局不滿。據悉，姚文田被捕後的這幾年，習近平幾乎消除了所有異議人士發聲管道，並取消對自己的任期限制。

    香港現今出版業幾乎完全處於中共控制之下，最後一份支持民主的報紙《蘋果日報》在遭警方突擊搜查後停業，其創辦人黎智英被監禁，黎面臨的刑事指控罪名若成立，法院可能會判終身監禁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黎智英律師團見英國外交高官 港府跳腳、中英又槓上
    2023/01/12 06:16

    黎智英律師團見英國外交高官 港府跳腳、中英又槓上
    英高官見黎智英律師團 港府跳腳
    2023/01/12 05:30

    英高官見黎智英律師團 港府跳腳
    暫停交易逾18月 香港壹傳媒1/12下市
    2023/01/06 05:30

    暫停交易逾18月 香港壹傳媒1/12下市
    團派覆滅習近平寶座已穩？中國網友P圖酸爆「慶豐帝」2027登基
    2022/10/25 15:02

    團派覆滅習近平寶座已穩？中國網友P圖酸爆「慶豐帝」2027登基
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播