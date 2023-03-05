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    不忍了！ 哈利、梅根被英王趕出豪宅 打算討回8千萬裝修費

    英國哈利王子與妻子梅根與王室間嫌隙日益增大。（美聯社）

    英國哈利王子與妻子梅根與王室間嫌隙日益增大。（美聯社）

    2023/03/05 13:25

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與妻子梅根與英國王室間的嫌隙日益增大，據傳哈利自傳《備胎》上市後，英國國王查爾斯三世要求哈利夫婦遷出浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），而哈利夫婦也不甘示弱，打算討回花在這個別墅的280萬美元（約新台幣8553萬元）的裝修費。

    綜合外媒報導，浮若閣摩爾別墅有5間房間，戶外還有大花園，是英國女王生前送給哈利夫婦的結婚賀禮，也是他們在英國唯一住所，英國媒體近日爆料，白金漢宮已經發函給哈利夫婦，要求2人遷出並「淨空」浮若閣摩爾小別墅。

    《周日泰晤士報》王室記者妮卡（Roya Nikkhah）透露，哈利夫婦去年才續這棟小別墅的約，這個通知讓夫婦倆人感到震驚，王室不可能沒注意到哈利夫婦租約尚未到期就要求他們遷出，「我相信哈利、梅根會想要回這筆錢。」妮卡也透露查爾斯的想法「這是他的決定。他就是要這麼做，而且已經是板上釘了。」

    哈利夫婦2020年3月脫離英國王室，在這之前已經付了浮若閣摩爾小別墅5個月的租金，後來林林總總共花費了330萬美元（約新台幣1億69萬4880元），使用期限到去年（2022年）3月21日。

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