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    義大利未遵守移民相關政策 歐洲5國呼籲制定強制性應對措施避憾事

    由歐洲5國組成的「MED 5」日前在馬爾他舉行會議，反對義大利未能遵守移民相關政策，呼籲歐盟應制定具強制性的應對措施。（美聯社）

    由歐洲5國組成的「MED 5」日前在馬爾他舉行會議，反對義大利未能遵守移民相關政策，呼籲歐盟應制定具強制性的應對措施。（美聯社）

    2023/03/05 10:56

    〔即時新聞／綜合報導〕塞普勒斯、希臘、義大利、馬爾他、西班牙等五國負責移民政策的部會部長日前在馬爾他首都瓦萊塔（Valletta）會晤，反對義大利不遵守移民自願遷移倡議計畫，接收尋求庇護者；希臘移民庇護部長呼籲，如果沒有針對最先接收移民國家進行強制性規範，歐洲各國便無法源依據要求該國承擔更多責任。

    《美聯社》報導，義大利發生移民船難距今不到一個月，由塞普勒斯、希臘、義大利、馬爾他、西班牙等五國組成的「MED 5」率先在下週即將舉行的歐盟部長級會議之前會晤，討論移民相關政策。MED 5於2021年創立，旨在透過結盟應對非法移民問題。

    希臘移民庇護部長瑪他拉奇（Notis Mitarachi）告訴記者，去年抵達歐盟南部前線國家的移民中，僅有1%根據自願遷移倡議計畫被歐盟成員國接收。他另補充，如果歐盟各國與最先接受移民國沒有共識，也不制定強制性應對措施，就沒辦法要求最先接受移民國承擔更多責任。

    西班牙內政部長戈梅茲（Fernando Grande-Marlaska Gomez）表示，目前針對移民的相關政策進程速度太慢、選擇性太強、執行成效和可執行計畫預測性太低，有鑒於西班牙將在2023年下半年輪值歐盟主席國，他承諾屆時將提出更有效的應對機制。

    據聯合國難民署，去年約有16萬名移民經由地中海抵達歐洲，相較於2021年漲幅達三成。據了解，近年來有數千人在試圖穿越地中海前往歐洲途中喪生；2023年2月底，一艘從土耳其出發的移民船，在義大利南部不幸撞到礁石，造成至少70人死亡。

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