影片曝光！伊朗女學生集體中毒案燃民怨 家長包圍教育部抗議

2023/03/05 10:00

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗自去年底開始爆出數百名女學生中毒案,目前伊朗警方仍在查驗可疑樣本,而遭毒藥襲擊的女學生家長,於當地時間4日在伊朗首都德黑蘭西部的教育部大樓外進行抗議,不滿情緒讓抗議轉變為反政府示威活動。

《路透》報導,伊朗在近月爆出數百名女學生中毒案,迄今仍無法找到合理解釋,伊朗政壇各界對此事的解讀和立場也各不相同。

伊朗官員認為,痛下毒手的兇嫌應是與德黑蘭敵對的對象,伊朗衛生部長認為,這些女學生僅受輕度毒物影響,另一些伊朗政客指出,犯下此案的可能是反對女性獲得受教權的極端伊斯蘭相關組織。

伊朗內政部長法茲利(Abdolreza Rahmani Fazli)在聲明中表示,此案的實地調查中發現了可疑樣本,希望釐清女學生中毒原因,並盡快公布調查結果。伊朗當局正著手調查之際,女學生中毒案引發家長不滿,於4日在德黑蘭西部教育部大樓外集結抗議,最後演變成反政府示威活動。

伊朗2022年9月爆發頭巾革命,至今反政府抗議浪潮仍持續未減,女學生中毒案再次引燃伊朗人民不滿;聯合國人權高級專員公署呼籲伊朗當局的調查需公開透明,包含美國和德國在內的諸多國家亦對此事表達擔憂。

families of poisoned schoolgirls in #tehran gathered at ministry of education branch of district 5 of #tehran to protest the serial poisoning of iran girl's school in the past 3 months.#SaveIranianSchoolgirls #StopBioOppressionInIran #DontGasOurGirls pic.twitter.com/tVZh3fLrfi https://t.co/DvDDWXFlql