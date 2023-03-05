影片曝光！伊朗女學生集體中毒案燃民怨 家長包圍教育部抗議

伊朗傳出數百名女學生中毒案，引發家長不滿，於日前包圍教育部抗議。（路透）

2023/03/05 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗自去年底開始爆出數百名女學生中毒案，目前伊朗警方仍在查驗可疑樣本，而遭毒藥襲擊的女學生家長，於當地時間4日在伊朗首都德黑蘭西部的教育部大樓外進行抗議，不滿情緒讓抗議轉變為反政府示威活動。

《路透》報導，伊朗在近月爆出數百名女學生中毒案，迄今仍無法找到合理解釋，伊朗政壇各界對此事的解讀和立場也各不相同。

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伊朗官員認為，痛下毒手的兇嫌應是與德黑蘭敵對的對象，伊朗衛生部長認為，這些女學生僅受輕度毒物影響，另一些伊朗政客指出，犯下此案的可能是反對女性獲得受教權的極端伊斯蘭相關組織。

伊朗內政部長法茲利（Abdolreza Rahmani Fazli）在聲明中表示，此案的實地調查中發現了可疑樣本，希望釐清女學生中毒原因，並盡快公布調查結果。伊朗當局正著手調查之際，女學生中毒案引發家長不滿，於4日在德黑蘭西部教育部大樓外集結抗議，最後演變成反政府示威活動。

伊朗2022年9月爆發頭巾革命，至今反政府抗議浪潮仍持續未減，女學生中毒案再次引燃伊朗人民不滿；聯合國人權高級專員公署呼籲伊朗當局的調查需公開透明，包含美國和德國在內的諸多國家亦對此事表達擔憂。

families of poisoned schoolgirls in #tehran gathered at ministry of education branch of district 5 of #tehran to protest the serial poisoning of iran girl's school in the past 3 months.#SaveIranianSchoolgirls #StopBioOppressionInIran #DontGasOurGirls pic.twitter.com/tVZh3fLrfi https://t.co/DvDDWXFlql — Daikatou （@daikatuo_p） March 4, 2023

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