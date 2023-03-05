美國31歲女子性侵13歲乾兒子 懷孕生子後用這招免坐牢

美國科羅拉多州有名31歲女子，被控利用一名13歲男孩對她的信任，進行性侵害並因此下一名小孩。圖為示意圖。（資料照，歐新社）

2023/03/05 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州有名31歲女子，被控利用一名13歲男孩對她的信任，進行性侵害並因此下一名小孩。日前這名女子對部分指控認罪，讓她得以被判緩刑、不須再入獄。這樣的發展也讓男孩母親大為不滿，指若今天犯罪的是一名男子，即使認罪也還是會被關進監獄，質疑有雙重標準的問題。

綜合外媒報導，31歲女子塞拉諾（Andrea Neenet Serrano）因去年6月間涉嫌性侵害一名13歲男孩（現年14歲），還因此生下一名小孩，因此被控對15歲以下未成年人性侵犯。去年7月時塞拉諾便先以7萬美元（約新台幣212萬）的保釋金獲釋。

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上月下旬又有消息傳出，塞拉諾的律師與檢察官達成認罪協議，她將對亂倫指控認罪，雖然她會被登記為性犯罪者，但也因此不會再被判入獄。這樣的發展讓男孩家屬大為不滿，質疑塞拉諾剝奪了男孩的童年，還讓男孩在這個年紀都變成一名父親。據指男孩與塞拉諾認識，不僅曾住在其家中，塞拉諾也用母親的形象與男孩相處，男孩也曾稱呼她為「媽媽」。

家屬也質疑，男孩這輩子都要活在這件事情的陰影下，且今天如果犯罪的是一名男子，對象也換成一名小女孩時，情況肯定會不一樣。同時也提出要爭取新生兒的監護權。在外電報導底下，網友也紛紛留言表示「這位法官是誰？」、「不敢相信法官會接受這種離譜的請求」、「如果是一個30歲的男人讓一個13歲的女孩懷孕，會受到同樣的處罰嗎？」、「10幾年後，要如何對小孩解釋這件事情」、「這太荒謬了，沒有人要為罪行付出代價，我想知道那個年輕人長大後，是否需要支付子女撫養費」、「她強姦了一個男孩，讓男孩在這個年齡承受創傷，還與他的孩子分開，她卻不會被關，這到底是怎麼回事」等。

報導指出，法院將在5月舉行聽證會，屆時也將決定塞拉諾的緩刑刑期會有多長。不過在那之前，塞拉諾也有其他官司要出庭。她先前也曾被控虐待兒童，還造成對方嚴重的身體傷害。

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