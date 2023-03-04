老父病危彌留中 胡佳仍遭中共維穩帶離北京

中國知名異議人士胡佳的父親病危，但中共當局拒絕胡佳的請求，今天仍將他帶離北京，至少要等兩會閉幕後才能返京。胡佳恐因此見不到老父最後一面。（圖擷自蘇雨桐推特）

2023/03/04 21:18

〔中央社〕中國知名異議人士胡佳的父親病危處於彌留，但中共當局拒絕胡佳的一再請求，今天仍將他帶離北京前往山東，至少要等到兩會閉幕後才能返京。胡佳恐因此見不到老父最後一面。

中國全國政協今天開幕，全國人大明天開幕，13日閉幕。依慣例，中共在北京舉行兩會期間，異議人士均會遭到維穩，不是被帶離北京旅遊，就是被軟禁在家，斷絕對外聯絡。

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日本朝日新聞今晚發布來自北京的報導指出，49歲的中國人權活動家胡佳，4日被公安人員帶離北京；支持者表示，胡佳在官員的陪同下前往山東省。

旅外異議人士蘇雨桐下午在推特發文指出，胡佳4日中午被國保強行帶離北京，胡佳的父親正因胰腺癌躺在病床上，父子可能天人永隔。她無法用語言形容這個政權和打手的邪惡。只想問國保：「你們難道沒有父母嗎？」

蘇雨桐發布數張照片指出，胡佳父親的病情持續惡化，躺在醫院病床上全身插管，眼睛無法睜開，無法進食。

她氣憤表示，因為無法打通看守國保蘇利軍的電話，所以打了北京國保頭子孫荻的電話。孫荻滿口謊言說胡佳隨時可以看父母甚至出國看孩子；「還說我在國外，有本事回國啊！無恥至極！我要找外媒記者問問兩會發言人。」

旅外異議人士莫莉花今天也推文表示，她剛問候了胡佳，瞭解到胡父的胰腺癌晚期嚴重，非常疼痛，需要唯一的兒子在醫院陪護。但胡佳現在必須立即離京，在外地會有十幾天。胡父能否堅持到他回來，不得而知。「一個有著怎樣人性的政權，不讓兒子好好送父親最後一程？」

據美國之音報導，與外界幾乎失聯的胡佳近年長期被嚴密看守在北京通州家中，形同軟禁。

繼去年12月喪母，胡佳的父親胡承林因為胰腺癌末期在醫院全身插管，生命垂危。網友提供的談話錄音顯示，胡佳說，他每到兩會都需要離開北京，已是近20年的慣例。

他表示，已數度向當局請求能留在北京，待在父親身邊，至少父親真的陡然病危能回來。

「我要是出去以後，我爸突然病重，甚至病故的話，我沒有辦法在他最後的那幾個階段去醫院去搶救、陪伴，或者沒有見上最後一面，這個就太痛苦了。」胡佳說。

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