為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬來西亞洪災已釀4死 逾4萬人撤離家園

    馬來西亞連日暴雨造成多州洪水肆虐，已釀成至少4人死亡、近4萬1000人被迫撤離家園。（路透）

    馬來西亞連日暴雨造成多州洪水肆虐，已釀成至少4人死亡、近4萬1000人被迫撤離家園。（路透）

    2023/03/04 20:03

    〔中央社〕馬來西亞官員表示，連日「不尋常」暴雨造成大馬多州洪水肆虐，至今已釀成至少4人死亡、近4萬1000人被迫撤離家園。

    法新社報導，根據馬來西亞媒體發布及社群媒體上分享的災區畫面，道路遭洪水淹沒，車輛滅頂，住宅泡水，整排店鋪關閉。災情主要出現在大馬南部靠近新加坡的柔佛州（Johor）。

    不過，由於雨勢依舊未見緩和，妨礙了救濟行動。

    馬來西亞警方表示，1日至今至少已有4人死於洪災，包括一名男子隨他的車被洪水冲走，以及一對年長夫妻溺斃。

    在6個州共有近4萬1000名居民已經疏散到學校和社區中心，大多是在柔佛州。疏散地點提供食物、飲水與衣物。

    警方指出，最近一起死亡案例，是一名68歲女性離開位於柔佛州昔加末市（Segamat）的疏散中心後，在淹水的自宅附近溺斃。

    而在柔佛州的永平市，法新社記者見到一家人在自宅外及膝的黃濁積水中涉水前行，其中孩子拿輪胎充當浮筒。

    馬來西亞自然協會（Malaysian Nature Society）主席周國球（Vincent Chow）告訴法新社，這是1969年以來柔佛州所遭遇最嚴重洪患。「人們迫切需要食物與藥品，唯一能提供食物與衣物的方式是空運。」

    馬來西亞多州洪水，因雨勢不斷，也影響了救濟行動。（歐新社）

    馬來西亞多州洪水，因雨勢不斷，也影響了救濟行動。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    巴西暴雨引發洪災土石流釀48死 沿海城市日雨量創歷史新高
    2023/02/22 14:34

    巴西暴雨引發洪災土石流釀48死 沿海城市日雨量創歷史新高
    南非破紀錄暴雨釀洪災306死 總統視察允助受災戶
    2022/04/14 17:33

    南非破紀錄暴雨釀洪災306死 總統視察允助受災戶

    160位專家評鑑 大醫生技左旋麩醯胺酸獲SNQ認證
    印度暴雨引發洪水 釀26死數十失蹤
    2021/10/18 10:10

    印度暴雨引發洪水 釀26死數十失蹤
    3小時下完2個月雨量！南法暴雨成災 1傷1失蹤
    2021/09/15 21:49

    3小時下完2個月雨量！南法暴雨成災 1傷1失蹤
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播