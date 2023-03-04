糗！ChatGPT寫求職信被戳穿 雇主：好歹換一下字

有國外雇主分享，她收到1份內容完整的求職信，後來發現竟全由ChatGPT代筆的。（法新社）

2023/03/04 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕自然語言人工智慧（AI）近期引爆話題熱潮，尤其「ChatGPT」應用更受到關注，像是聊天、解惑，甚至創作等，功能包羅萬象。不過，近日有國外企業雇主分享，她收到1份內容完整的求職信，後來發現竟全由ChatGPT代筆的，讓她笑道，「好歹換一下字吧！」

美媒《商業內幕》（Business Insider）報導，這位雇主Mandy Tang在求職平台貼出徵才消息後，5分鐘就收到回信，而這則求職信內容、格式都令她相當滿意，然而在詳細看過後，她發現一些不合理的地方。

請繼續往下閱讀...

首先，Mandy Tang說，這封信件內容與她所貼出的徵才公告非常相似，像是她在徵才訊息中提到自己經營公司5年了，結果求職信竟也有一模一樣的話，讓她懷疑背後是否有「ChatGPT」動手腳，於是她親自實測，沒想到真如她所預料，得出1篇和該求職信完全一樣的內容。

Mandy Tang稱，她當然不會錄取該求職者，不過她補充，自己其實不反對求職者運用ChatGPT撰寫求職信，但只能當作參考，還須結合自己想法比較恰當，她笑說：「好歹也換一下用字，不要傻傻的全部複製貼上。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法