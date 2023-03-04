為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    糗！ChatGPT寫求職信被戳穿 雇主：好歹換一下字

    有國外雇主分享，她收到1份內容完整的求職信，後來發現竟全由ChatGPT代筆的。（法新社）

    有國外雇主分享，她收到1份內容完整的求職信，後來發現竟全由ChatGPT代筆的。（法新社）

    2023/03/04 16:50

    〔即時新聞／綜合報導〕自然語言人工智慧（AI）近期引爆話題熱潮，尤其「ChatGPT」應用更受到關注，像是聊天、解惑，甚至創作等，功能包羅萬象。不過，近日有國外企業雇主分享，她收到1份內容完整的求職信，後來發現竟全由ChatGPT代筆的，讓她笑道，「好歹換一下字吧！」

    美媒《商業內幕》（Business Insider）報導，這位雇主Mandy Tang在求職平台貼出徵才消息後，5分鐘就收到回信，而這則求職信內容、格式都令她相當滿意，然而在詳細看過後，她發現一些不合理的地方。

    首先，Mandy Tang說，這封信件內容與她所貼出的徵才公告非常相似，像是她在徵才訊息中提到自己經營公司5年了，結果求職信竟也有一模一樣的話，讓她懷疑背後是否有「ChatGPT」動手腳，於是她親自實測，沒想到真如她所預料，得出1篇和該求職信完全一樣的內容。

    Mandy Tang稱，她當然不會錄取該求職者，不過她補充，自己其實不反對求職者運用ChatGPT撰寫求職信，但只能當作參考，還須結合自己想法比較恰當，她笑說：「好歹也換一下用字，不要傻傻的全部複製貼上。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    產業分析》瑞信：ChatGPT竄紅 帶動AI供應鏈
    2023/03/03 10:42

    產業分析》瑞信：ChatGPT竄紅 帶動AI供應鏈
    ChatGPT熱潮 瑞銀估：2025年AI市場將達2.7兆
    2023/03/01 14:41

    ChatGPT熱潮 瑞銀估：2025年AI市場將達2.7兆

    160位專家評鑑 大醫生技左旋麩醯胺酸獲SNQ認證
    ChatGPT燒錢撐場 專家：政府應協助AI基建
    2023/02/28 17:19

    ChatGPT燒錢撐場 專家：政府應協助AI基建
    傳馬斯克籌組AI團隊 研發ChatGPT替代品
    2023/02/28 12:11

    傳馬斯克籌組AI團隊 研發ChatGPT替代品
    驚傳ChatGPT發假新聞！ 謊稱杭州解除限行令 中國警方急忙調查
    2023/02/17 17:44

    驚傳ChatGPT發假新聞！ 謊稱杭州解除限行令 中國警方急忙調查
    網際網路之父：別因ChatGPT很酷 就急著去投資
    2023/02/15 11:13

    網際網路之父：別因ChatGPT很酷 就急著去投資
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播