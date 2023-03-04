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    印尼國營石油公司油庫爆炸！至少17死50傷 住宅陷火海民眾恐慌

    印尼國營石油公司位於雅加達北部的一處油庫在昨晚間發生爆炸，該起爆炸也波及鄰近民宅，讓人口稠密的住宅區民眾陷入恐慌，據指目前已造成至少17人死亡、約50人受傷。（路透）

    印尼國營石油公司位於雅加達北部的一處油庫在昨晚間發生爆炸，該起爆炸也波及鄰近民宅，讓人口稠密的住宅區民眾陷入恐慌，據指目前已造成至少17人死亡、約50人受傷。（路透）

    2023/03/04 07:11

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼國營石油公司（Pertamina）的一處油庫於昨晚間發生爆炸，該起爆炸也波及鄰近民宅，讓人口稠密的住宅區民眾陷入恐慌，據指目前已造成至少17人死亡、約50人受傷。

    綜合外媒報導，印尼國營石油公司位於雅加達北部的一處「Plumpang」油庫，於週五晚間8點多發生爆炸並引發火災，附近民宅也被波及，部分甚至被燒毀，民眾被迫恐慌逃離，目前傳出已造成至少17人死亡、約50人受傷住院，其中有些人被嚴重燒傷。據救災機構指出，居民已經被疏散到附近的清真寺。

    報導指出，雖然國營石油公司方面宣稱，火勢於昨晚間10點半左右已撲滅，但有消防人員的社群資訊顯示，在10點半後鄰近民宅周邊仍可看到還有火情。據指該處油庫容量超過30萬公升，可供應印尼25%的燃料需求，

    雅加達代理省長赫魯表示，多數的傷者是被燒傷，政府也將負擔傷者的醫療費用。

    另在網路上有流傳一些夾帶爆炸聲的影片，但《路透社》表示目前尚無法確認這些影片的真實性。

    報導提到，「Plumpang」油庫在2014年也曾發生火災，當時的大火波及附近至少40間房屋，但沒有人員傷亡的報導。2018年國營石油公司也曾因管線破損，在口城市巴厘巴板引發一場火災，後續造成5人死亡、數百人患病。2021年在爪哇島的最大煉油廠也曾發生火災，當時造成至少20人受傷，鄰近民眾也被疏散。

    救災人員從現場陸續抬出裝有罹難者的屍袋。（法新社）

    救災人員從現場陸續抬出裝有罹難者的屍袋。（法新社）

    雖然國營石油公司方面宣稱，火勢於昨晚間10點半左右已撲滅，但有消防人員的社群資訊顯示，在10點半後鄰近民宅周邊仍可看到還有火情。（法新社）

    雖然國營石油公司方面宣稱，火勢於昨晚間10點半左右已撲滅，但有消防人員的社群資訊顯示，在10點半後鄰近民宅周邊仍可看到還有火情。（法新社）

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