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    蘇維思獲提名勞工部長 拜登政府首位亞裔部長

    2023/03/01 04:30

    〔中央社〕美國總統拜登今天提名現任勞工部副部長蘇維思出任勞工部長。若獲國會同意，她將成為拜登政府首位亞裔、也是首位華裔內閣首長。

    蘇維思（Julie Su）將取代即將離職的現任部長華爾希（Marty Walsh）出任勞工部長的傳聞已久，拜登（Joe Biden）今天正式對外宣布。

    拜登在聲明稿中讚許蘇維思是經得起考驗且經驗豐富的領袖，她將繼續建造更強勁、更堅韌、更具包容性的經濟，為美國民眾提供公平的工作報酬與平等的出人頭地機會。

    拜登期待與蘇維思持續合作，建造一個為勞工服務的經濟體。他期望參議院能儘快通過這一提名案，以便「我們能為美國勞工完成任務」。

    蘇維思在2021年7月出任勞工部副部長前是民權律師，曾任加州勞工與勞力發展廳（California Labor and Workforce Development Agency）廳長，精通中文與西班牙文。

    美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與貿易代表戴琪（Katherine Tai）也是亞裔，但不領導部會。（編輯：陳政一）1120301

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