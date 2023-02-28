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    悚！罕見2月龍捲風狂襲美國 掀車毀屋害斷電

    美國奧克拉荷馬州一夜之間出現一連串罕見的2月龍捲風，其他多個州也遭到龍捲風侵襲。（美聯社）

    美國奧克拉荷馬州一夜之間出現一連串罕見的2月龍捲風，其他多個州也遭到龍捲風侵襲。（美聯社）

    2023/02/28 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）一夜之間出現了一連串罕見的2月龍捲風，狂襲導致數千住戶斷電，房屋毀壞、車子被掀翻，有數十人受傷，其他多個州也遭到龍捲風侵襲。

    根據《路透》報導，奧克拉荷馬州城市諾曼 （Norman）及其周邊地區，當地時間週日（26日）深夜11點左右起遭到龍捲風襲擊，12人受傷送醫，所幸都沒有生命危險。美國國家氣象局（NWS）指出，這只是奧克拉荷馬州內的7場龍捲風之一，臨近的堪薩斯州也在一夜之間通報2起龍捲風報告。

    據統計，許多民宅、學校及企業建築受損，約有12萬諾曼居民受影響，而整個州約有1萬3000戶人家與企業斷電，專家說，這類風暴的頻率和強度不斷增加，夾雜著極端高溫與乾旱，是氣候變化的徵兆；當地國家氣象局氣象學家布索倫（Bruce Thoren） 指出，奧克拉荷馬州的龍捲風自1950年以來，發生在2月的只有51起。

    根據美國國家氣象局的報告，伊利諾伊州（Illinois）週一早上也有4起龍捲風，所幸沒有造成重大損失。此外，截止至27日下午，印第安納州（Indiana）傳出有龍捲風，氣象局警告全天都可能有強風暴和破壞性大風。

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