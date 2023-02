悚！罕見2月龍捲風狂襲美國 掀車毀屋害斷電

2023/02/28 23:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國奧克拉荷馬州(Oklahoma)一夜之間出現了一連串罕見的2月龍捲風,狂襲導致數千住戶斷電,房屋毀壞、車子被掀翻,有數十人受傷,其他多個州也遭到龍捲風侵襲。

根據《路透》報導,奧克拉荷馬州城市諾曼 (Norman)及其周邊地區,當地時間週日(26日)深夜11點左右起遭到龍捲風襲擊,12人受傷送醫,所幸都沒有生命危險。美國國家氣象局(NWS)指出,這只是奧克拉荷馬州內的7場龍捲風之一,臨近的堪薩斯州也在一夜之間通報2起龍捲風報告。

據統計,許多民宅、學校及企業建築受損,約有12萬諾曼居民受影響,而整個州約有1萬3000戶人家與企業斷電,專家說,這類風暴的頻率和強度不斷增加,夾雜著極端高溫與乾旱,是氣候變化的徵兆;當地國家氣象局氣象學家布索倫(Bruce Thoren) 指出,奧克拉荷馬州的龍捲風自1950年以來,發生在2月的只有51起。

根據美國國家氣象局的報告,伊利諾伊州(Illinois)週一早上也有4起龍捲風,所幸沒有造成重大損失。此外,截止至27日下午,印第安納州(Indiana)傳出有龍捲風,氣象局警告全天都可能有強風暴和破壞性大風。

Intense #Tornado damage here in Norman Oklahoma after a strong tornado ripped through throwing cars, and tearing off roofs. Interview is from the home owners first hand experience as the tornado came crashing through his front door. #okwx @SevereStudios @MyRadarWX @MidlandUSA… https://t.co/hIWhk1teuJ pic.twitter.com/vfWHlwn1uZ