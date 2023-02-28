非法移民船觸礁增至64死 義大利促阻止移民搭船赴歐

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在採訪中表示，她已致函歐盟（EU），呼籲立即阻止移民搭船前來歐洲。（法新社）

2023/02/28 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕義大利2月26日發生的非法移民船海難事件，罹難人數已達到64人，而義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在採訪中表示，她已致函歐盟（EU），呼籲立即阻止移民搭船前來歐洲。

綜合外媒報導，目前僅有81人從船難中倖存，而移民船在土耳其西部出發時，船上有近200人，無國界醫生項目主任貝托託（Marco Bertotto）批評道，這些悲劇是義大利和歐洲政策只顧保護邊界下所產生的結果，因為政策減少安全與定期進入歐洲的通道；而義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在採訪中表示，為防止更多人死亡，她已致函歐盟機構呼籲，立即阻止移民搭船前來歐洲，並稱「認真解決問題的唯一方法，就是停止離境。」

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義大利警方則在今（28）日表示，他們逮捕了三名疑似販運商的男子，這三名男子在這艘船上販運了多達200人，根據警方初步調查，移民以每人約8000歐元（約新台幣26萬元）的價格上船，並於22日從土耳其西部的伊茲米爾（Izmir）起航。救援人員說，大部分移民來自阿富汗，其他人來自伊朗、索馬里和敘利亞等國家。

根據聯合國國際移民組織（IOM）統計，自2014年以來，在地中海中記錄了2萬多人死亡、失蹤，其中今年就超過220人，這也使得該移民路線，成為世界上最危險的路線。

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