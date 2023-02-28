美官員警告 中國若侵台恐同步對歐美發動大規模網攻

美國網路安全和基礎設施安全局局長伊斯特利（Jen Easterly）示警，中國若武力攻台 ，恐同步對歐美大規模網路攻擊。（美聯社資料照）

2023/02/28 16:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國之音（VOA）報導，美國國土安全部網路安全和基礎設施安全局（CISA）局長伊斯特利（Jen Easterly）27日警告，中國對台灣的任何入侵都可能伴隨著對西方和美國的大規模網路攻擊，華盛頓及其盟國必須做好準備，以因應中國在網路空間製造「恐慌和混亂」。

伊斯特利在匹茲堡的卡內基梅隆大學發表演說時提到，俄羅斯出兵攻打烏克蘭後，北京認為莫斯科不應該為了避免戰事升級，而遲遲未對美國關鍵基礎建設進行攻擊。她說，若換成是北京出兵攻打台灣，「我覺得他們不會這麼克制」。

請繼續往下閱讀...

伊斯特利說，在中國領導人的心目中，俄羅斯的克制失去了削弱西方的機會。她說：「如果他們（中國）對台灣下手，他們將希望確保能夠影響美國與我們的國際夥伴之間建立的團結，以及美國內部建立的團結…他們也將透過影響美國人民的意願來幫助自己的行動。」

她補充表示，中國駭客的入侵「很可能伴隨著多條天然氣管道的爆炸，供水系統的大規模污染，電信系統的劫持，以及對交通樞紐的癱瘓」。她說：「所有這些都是為了在我國煽動混亂和恐慌，並威懾我們調動軍事力量和公民意志的能力。」

VOA報導提到，美國情報機構和軍方官員警告說，中國正在積極準備其計畫，以便在2027年之前以武力奪取台灣。不過，華盛頓最高情報官員本月早些時候表示，沒有跡象表明北京希望將這些計畫付諸行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法