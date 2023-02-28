疑不滿頭巾革命下藥報復 伊朗傳出數百名女學生中毒

伊朗自去年底起至今爆發數百起女學生連環中毒案，外界懷疑與女學生參加「頭巾革命」有關。（法新社）

2023/02/28 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗當局近日坦承，自去年12月起至今發生數百起女學生連環中毒事件，都是有人「蓄意下毒」。外媒將矛頭指向激進伊斯蘭主義者不滿「頭巾革命」藉此報復。

綜合外媒報導，伊朗自去年9月爆發「頭巾革命」浪潮，同年底聖城庫姆（Qom）先傳出女學生中毒案，接著蔓延到其他城市，本月26日博魯杰德市（Borujerd）又發現某高中有50名女學生中毒，至今已累計數百名女學生中毒案例。

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女學生連環中毒案，引發家長不滿，迫使伊朗當局關注，教育部副部長帕納希（Younes Panahi）26日表示，女學生連環中毒案確實是有人刻意為之，在庫姆傳出中毒案後就有人提議關閉所有學校，尤其是女校。

帕納希說，經調查連環中毒案的毒物都非化學戰等級，所有中毒女學生就醫後都可痊癒，也無需侵襲性治療。

《衛報》報導，不具名醫生表示，他治療女學生中毒案發現，她們是有機磷毒劑中毒，過去案例只發生在農藥製造工人身上。

該名醫生認為，女學生是「頭巾革命」浪潮先鋒，因此被國內外的激進伊斯蘭主義者盯上，藉由下毒來報復並恐嚇所有抗議者。

駐紐約的伊朗人權活動家馬西赫·阿里內賈德 （Masih Alinejad）也認為，這是激進組織伊斯蘭國（Islamic State）以化學攻擊報復勇敢走上街頭女性，這種恐攻應由聯合國來調查。

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