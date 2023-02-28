美國航空總署撥款 資助99個機場航廈整建

美國聯邦航空總署將向99個美國機場的航廈整建項目撥款，期能改善機場老舊失修問題。圖為鹽湖城國際機場一景。（美聯社）

2023/02/28 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）週一（27日）宣布，將撥款資助99個美國機場的航廈整建項目，期能改善機場設施老舊失修問題。

根據《路透》報導，美國聯邦航空總署週一表示，根據2021年通過、預算達1兆美元（約新台幣30.7兆元）基礎設施法，將補助99個美國機場近10億美元（約新台幣307億元），用於整建機場建築。

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美國聯邦航空總署預計向愛荷華州（Iowa）得梅因國際機場（Des Moines International Airport）提供1080萬美元（約新台幣3.24億元）興建新航廈，取代建於1948年、早已不敷使用的舊航廈；向猶他州（Utah）鹽湖城國際機場（Salt Lake City International Airport）提供2900萬美元（約新台幣8.7億元），進行航廈和入境大廳整建。

這已是美國聯邦航空總署第二階段的補助計畫，去年就曾補助85個美國境內機場。美國聯邦航空總署表示，挹注資金將有助於滿足日益增長的航空需求量，透過改善重點項目，幫助旅客更快進出機場，「藉由嶄新的行李輸送系統、擴增安檢站和改善地面交通，有效改善乘客的使用體驗」。

近年許多美國機場因年久失修，已嚴重影響該國形象，促使美國政府花費鉅資翻新、擴建。2014年，美國總統拜登就曾形容紐約的拉瓜迪亞機場（LaGuardia airport）是「某個第三世界國家的機場」。去年，拉瓜迪亞機場耗時6年、耗資逾80億美元（約新台幣2458億元）的重建工程，已宣布竣工。

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