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    馬雅神話精靈現蹤？ 墨西哥總統PO照驚見「謎樣生物」引熱議

    歐布拉多宣稱左圖為「馬雅列車」工程師在施工地拍到的「Aluxe」。右圖則是馬雅考古遺址埃克巴蘭一座據稱是「Aluxe」的雕塑。（圖翻攝自歐布拉多推特）

    歐布拉多宣稱左圖為「馬雅列車」工程師在施工地拍到的「Aluxe」。右圖則是馬雅考古遺址埃克巴蘭一座據稱是「Aluxe」的雕塑。（圖翻攝自歐布拉多推特）

    2023/02/27 17:55

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）近日興奮地在社群平台發文宣稱，有人疑似拍到馬雅神話中的精靈「Aluxe」，還分享出照片，引發網路熱議。

    綜合外媒報導，現年69歲的墨西哥總統歐布拉多，26日在推特分享2張照片，聲稱其中一張的拍攝地點為該國正在興建的「馬雅列車」施工地，由一名工程師在工地旁森林拍到，照片中可以看到漆黑的森林中，樹梢上有一隻神秘生物，瞪著大眼注視著鏡頭。

    歐布拉多聲稱，該名工程師拍到的神秘生物很有可能就是馬雅神話中的精靈「Aluxe」。他分享的另一張照片為墨西哥國家人類學與歷史學學院（Inah）院長普利耶托（Diego Prieto）在馬雅考古遺址埃克巴蘭（Ek Balam）拍的雕塑，當中可以看到「Aluxe」的形象被刻畫出來。

    在馬雅神話中，「Aluxe」是一種嬌小又愛惡作劇的精靈，古馬雅人為了安撫這些搗蛋鬼，常會在祂們所居住的森林或田野留下食物、供品。

    至於「馬雅列車」計畫，是歐布拉多上任之後所推動，將該國東南部大片森林一分為二建造鐵路，這項大型工程是希望更廣泛推廣中美洲三大古文明之一的馬雅文明，把猶加敦半島上多個馬雅文明的遺址串連起來。不過該計畫不僅破壞了當地的生態，甚至還一度貫穿古馬雅城市，該國環團和文史工作者抗議聲浪不斷。

    歐布拉多的推文隨即引發熱議，雖有不少神秘生物愛好者相信真的拍到「Aluxe」，但有人也猜測照片中只是猴子之類的動物，但在夜色籠罩下看不清楚。也有網友直指，這張照片最早在2021年9月就開始在推特流傳。

    墨西哥總統歐布拉多近日在社群平台分享照片，聲稱有人拍到馬雅神話中的精靈「Aluxe」，引發熱議。（法新社）

    墨西哥總統歐布拉多近日在社群平台分享照片，聲稱有人拍到馬雅神話中的精靈「Aluxe」，引發熱議。（法新社）

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