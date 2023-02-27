嚴打「韓流」 金正恩管制人民說話「語氣」

北韓政府呼籲民眾使用正統的「平壤文化語」來抵禦文化入侵。圖為北韓領導人金正恩。（路透）

2023/02/27 16:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓官媒26日強調使用標準語言「平壤文化語」的重要性，最近並頒布《平壤文化語保護法》，連人民說話的語氣都要管制。南韓媒體分析，這是因為擔心隨著南韓電視劇和電影的流入，模仿南韓語氣的北韓民眾增加，由此動搖北韓語言的本性，甚至削弱體制的凝聚力。

北韓勞動黨機關報《勞動新聞》在題為《在日常工作和生活中正確維護語言文化》的報導中強調，「為發揚語言的民族特性，樹立健全的、具有文化性的語言生活風氣，運用平壤文化語是重要的問題」。

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《勞動新聞》敦促，「以平壤文化語為標準，進行說話和寫作，在充滿朝鮮民族第一主義精神的同時，為進一步加強我們社會團結一心的威力作出貢獻」。

報導中還主張，學習（金正恩）總書記同志具有革命性和人民性的文風，在日常工作和生活中正確維護語言文化，社會主義文明建設就會進一步提前完成。

報導中還稱，「如果民族語言中流入其他國家語言或夾雜體，民族語言固有的面貌就會逐漸消失，進而走向消亡」。

此前，北韓在上月17日至18日舉行的第14屆最高人民會議第8次會議上通過了《平壤文化語保護法》，該法規把平壤語氣和語言指定為基本文化語，鼓勵使用固有的北韓式語言，徹底禁止使用難懂的方言、外來語、南韓語氣等。

據脫北人士經營的南韓網路媒體《每日朝鮮》（DailyNK）報導，北韓一直把使用南韓語氣的行為當作是反社會主義、非社會主義行為並進行了打擊，過去只要賄賂管控人員就能避免受到處罰，但現在因為頒布了《平壤文化語》保護法，進行賄賂也很難避免受到處罰，所以北韓年輕人現在說話都非常謹慎，免得因違反法律受處罰。

北韓的語言有些許的落差，南韓的語言是以地方方言「首爾話」作為發展起點，但北韓的標準語言「平壤文話語」則是以「平壤話」作為起點。這兩個語言之間，不僅名詞有著不同的念法，甚至相同的名詞有著不同的含意，在外來語部分，南韓的外來語大多源自於英文，但北韓的外來語大多源自於俄文。

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