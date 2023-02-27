為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    嚴打「韓流」 金正恩管制人民說話「語氣」

    北韓政府呼籲民眾使用正統的「平壤文化語」來抵禦文化入侵。圖為北韓領導人金正恩。（路透）

    北韓政府呼籲民眾使用正統的「平壤文化語」來抵禦文化入侵。圖為北韓領導人金正恩。（路透）

    2023/02/27 16:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓官媒26日強調使用標準語言「平壤文化語」的重要性，最近並頒布《平壤文化語保護法》，連人民說話的語氣都要管制。南韓媒體分析，這是因為擔心隨著南韓電視劇和電影的流入，模仿南韓語氣的北韓民眾增加，由此動搖北韓語言的本性，甚至削弱體制的凝聚力。

    北韓勞動黨機關報《勞動新聞》在題為《在日常工作和生活中正確維護語言文化》的報導中強調，「為發揚語言的民族特性，樹立健全的、具有文化性的語言生活風氣，運用平壤文化語是重要的問題」。

    《勞動新聞》敦促，「以平壤文化語為標準，進行說話和寫作，在充滿朝鮮民族第一主義精神的同時，為進一步加強我們社會團結一心的威力作出貢獻」。

    報導中還主張，學習（金正恩）總書記同志具有革命性和人民性的文風，在日常工作和生活中正確維護語言文化，社會主義文明建設就會進一步提前完成。

    報導中還稱，「如果民族語言中流入其他國家語言或夾雜體，民族語言固有的面貌就會逐漸消失，進而走向消亡」。

    此前，北韓在上月17日至18日舉行的第14屆最高人民會議第8次會議上通過了《平壤文化語保護法》，該法規把平壤語氣和語言指定為基本文化語，鼓勵使用固有的北韓式語言，徹底禁止使用難懂的方言、外來語、南韓語氣等。

    據脫北人士經營的南韓網路媒體《每日朝鮮》（DailyNK）報導，北韓一直把使用南韓語氣的行為當作是反社會主義、非社會主義行為並進行了打擊，過去只要賄賂管控人員就能避免受到處罰，但現在因為頒布了《平壤文化語》保護法，進行賄賂也很難避免受到處罰，所以北韓年輕人現在說話都非常謹慎，免得因違反法律受處罰。

    北韓的語言有些許的落差，南韓的語言是以地方方言「首爾話」作為發展起點，但北韓的標準語言「平壤文話語」則是以「平壤話」作為起點。這兩個語言之間，不僅名詞有著不同的念法，甚至相同的名詞有著不同的含意，在外來語部分，南韓的外來語大多源自於英文，但北韓的外來語大多源自於俄文。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北韓平壤今召開最高人民會議 金正恩是否出席引關注
    2023/01/17 10:18

    北韓平壤今召開最高人民會議 金正恩是否出席引關注
    新聞360》無人機掀朝鮮半島風雲 南北韓「軍備競賽」2023再升溫
    2022/12/29 20:30

    新聞360》無人機掀朝鮮半島風雲 南北韓「軍備競賽」2023再升溫
    被文在寅養成這樣？金正恩送的狗狗 患有中耳炎、膀胱炎、結石
    2022/12/19 14:04

    被文在寅養成這樣？金正恩送的狗狗 患有中耳炎、膀胱炎、結石
    金正恩嗆發展核武「轉守為攻」 南韓當局：停止加劇緊張局勢行為
    2022/04/28 15:11

    金正恩嗆發展核武「轉守為攻」 南韓當局：停止加劇緊張局勢行為
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播