德國提供烏克蘭18輛豹2戰車 學者：德軍裝甲戰力恐損失2成

德國1月25日批准提供豹2主力戰車援助烏克蘭。圖為豹2戰車。（法新社）

2023/02/27 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕德國聯邦國防軍協會（德國軍人工會-DBwV）負責人安德烈·伍斯特納（Andre Wüstner）接受德媒《週日畫報》（Bild Am Sonntag）專訪時指出，德國的豹2戰車妥善率僅3成。

根據軍聞網站「MILITARY REVIEW」報導，德軍戰備狀態存在明顯問題，德國聯邦國防軍只有30％的豹式戰車處於良好狀態、並做好戰鬥準備，德軍目前擁有約300輛豹2戰車，因此實際上只有100輛可用，其中，18輛戰車將交付給烏克蘭，這將導致德軍實際裝甲力量減少近20％。

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伍斯特納說，德國計劃採購18輛戰車援助烏克蘭，然而，去年援助基輔自走砲，至今都還沒有採購補充任何一門，自走砲零料件都還沒採購補充，更不用說戰車了。

他指出，德軍砲兵部隊服役中的火砲其實被當作備用零件，地面部隊的戰備狀態持續下降，因此要全面討論德軍的真實作戰能力幾乎是不可能的，德國聯邦國防軍提供烏克蘭武器、設備零件，還培訓士兵，其實剩下唯一的功能只是烏克蘭部隊的服務據點。

伍斯特納指出，這些問題讓人質疑柏林履行其對北約義務的能力，此外，還有財政問題，德國部隊分配到的預算顯然不足以同時向烏克蘭供應武器和彈藥；且根據伍斯特納的看法，烏克蘭與俄羅斯的衝突不會在2023年結束，為此，德國還要為烏軍提供很長一段時間的補給，德國要為此做好準備。

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