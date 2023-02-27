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    墨西哥總統強推選舉改革 引發不滿人潮上街抗議

    墨西哥人民日前走上街頭抗議總統歐布拉多強推的選舉改革，將會是對民主的一大傷害，大開倒車。（路透）

    墨西哥人民日前走上街頭抗議總統歐布拉多強推的選舉改革，將會是對民主的一大傷害，大開倒車。（路透）

    2023/02/27 14:18

    〔即時新聞／綜合報導〕大批墨西哥人民日前在街頭集結，抗議總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）針對國家選舉委員會（INE）進行的重大改革。此改革將縮減選舉機構獨立性，甚至大砍監督投票人力預算，歐布拉多否認這將對民主帶來威脅，竟還表示選舉機構耗費太多預算，稱自己會得到人民支持。

    綜合外媒報導，對改革感到不滿的墨西哥人民26日在街頭示威抗議，譴責歐布拉多的堅持將傷及民主，這場抗爭也是自歐布拉多上任以來，規模最大的抗議活動。抗議示威者誓言要將這項削減INE預算和人力配置、大幅減少INE在選舉中所應盡職責的「爭議改革」送交法院審理，盼訴求得到聲張。

    這場抗議活動在墨西哥境內燃起人民憤怒，美國西半球事務助理國務卿尼可斯（Brian A. Nichols）則是在推特上發文寫道，歐布拉多強推的改革正在考驗選舉和司法機構的獨立性，「美國支持獨立的、資源充足的選舉機構，以加強民主進程和法治」。

    據悉，這項改革已在上週獲得國會批准。若頒布最新改革，政府有權削減選舉機關工作人員薪水、地方選舉辦公室資金，以及培訓監督投票所的人力預算；除此之外，未來如果發生選舉候選人未能如實提報競選支出，機構也無權進行制裁。

    歐布拉多抨擊提出抗議的人都是「菁英主義份子」，稱INE耗費太多政府算，他聲稱應該將這筆預算花在較為貧困的弱勢族群身上。一名墨西哥商人指出，歐布拉多試圖建立一個社會主義政府，因為他曾進口古巴生產的武肺疫苗、醫護人員。

    INE所長科爾多瓦（Lorenzo Cordova）透露，改革旨在減少數千名「能確保可信選舉」正常進行的工作人員，這當然會對未來的選舉環境帶來風險。不過，歐布拉多認為改革將得到人民支持，因為改革涉無不法。

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