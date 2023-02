沙國外交大臣突訪烏克蘭！ 晉見澤倫斯後簽訂120億援助協議

2023/02/27 13:14

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭屆已滿1年,雙方戰火仍在持續。沙烏地阿拉伯26日突然派遣外交大臣訪問烏克蘭,並在晉見總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)後,簽訂去年10月沙國王儲曾承諾提供4億美元(約新台幣1250.3億元)的人道援助烏克蘭協議。

綜合外媒報導,沙烏地阿拉伯外交部長阿紹德(Faisal bin Farhan Al Saud)在26日閃電訪問烏克蘭,並晉見了總統澤倫斯基。對此,澤倫斯基表示這是為烏克蘭獨立30多年來,首次有沙國政要親自到訪,「我們將該舉視為支持烏克蘭的重要證據,尤其是在全面侵略戰爭滿周年之際」。

在雙方會談中,除了強調沙國政府支持烏克蘭主權和領土完整的重要性,也簽訂一項合作協議和備忘錄,向烏克蘭提供總價值4億美元的人道援助。此為履行去年10月,沙國王儲穆罕默德.沙爾曼(Mohammed bin Salman)與澤倫斯基通話時,曾向他承諾援助提供烏克蘭政府與人民所需的人道援助。

Zelenskyi met with the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud. pic.twitter.com/yARV9UNM8q