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    東京飛福岡竟花16小時 335名乘客每人獲賠4500元

    日航331班機19日335名乘客竟花了16小時才從東京抵達福岡，示意圖。（彭博）

    日航331班機19日335名乘客竟花了16小時才從東京抵達福岡，示意圖。（彭博）

    2023/02/27 13:09

    〔即時新聞／綜合報導〕東京飛福岡原僅需兩小時多，日本航空19日卻發生，JAL 331班機錯過福岡機場宵禁時間，導致全機335名乘客搭機7小時又回到起飛地東京，最後總計花了16小時才抵達福岡，日航也因此賠償每人2萬日元（新台幣約4515元）。

    日航331奇遇被多家外媒報導，該班機因延誤起飛導致錯過福岡機場晚上10點宵禁時間，根據《日本電視台》報導，日本航空解釋，JAL 331原定19日晚間6點半從東京起飛，晚間8點半抵達福岡，「因強風影響」才導致延遲1.5小時起飛，經估算原定可於晚上10點降落福岡機場，後來卻出現問題。

    《日本電視台》指出，日本航空延誤起飛時沒依規定向福岡機場申請延遲降落，又該班機抵達福岡機場上空時驚見多達10多架飛機正在排隊等待降落，因此掉頭另尋可降落機場，該機先在大阪關西機場加油後，經歷7小時在凌晨3點左右回到東京羽田機場。

    全機335名乘客19日先入住日航安排飯店，並獲得每人2萬日元賠償，20日再飛往福岡，乘客們最後總計花了16小時才抵達目的地。

    綜合外媒報導，福岡機場19日宵禁後仍准許多架班機延遲降落，唯獨拒絕JAL 331。

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