美CIA局長：不認為習近平已決定侵台

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯24日接受美媒專訪時指出，CIA不認為中國國家主席習近平已經做出是否侵略台灣的決定，習與中國解放軍高層仍對能否達成侵台任務存有疑慮。（美聯社、法新社；本報合成）

2023/02/26 20:27

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國中央情報局 （CIA）局長伯恩斯24日接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目專訪時指出，CIA不認為中國國家主席習近平已經做出是否侵略台灣的決定，且根據該機構研判，習近平與中國解放軍高層仍對能否達成侵台任務存有疑慮。

伯恩斯接受美國CBS新聞網節目「面對全國」（Face the Nation）主持人布瑞南（Margaret Brennan）專訪時表示，「我認為我們有必要非常認真對待有關習近平最終欲控制台灣的野心。然而，在我們看來，這並不意味一場軍事衝突不可避免。」

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伯恩斯說：「我認為我們底線判斷是，習主席與他的軍事領導層今日對於中國能否達成侵台任務，存有疑慮。」

伯恩斯還指出，習近平特別關注到俄羅斯入侵烏克蘭及後續世界性反應，「沒有其他外國領袖比習近平更仔細關注（俄羅斯總統）普廷在烏克蘭的經驗、戰爭演變」、「我認為從許多方面來說，他（習近平）所見到種種一直令他焦慮不安而趨審慎」。

伯恩斯還證實，中國可能提供致命武器來協助俄羅斯攻打烏克蘭，「我們深信，中國領導階層正在考慮提供（俄羅斯）致命裝備」。不過，他也強調，北京尚未決定將致命性援助交給莫斯科，「我們並未見到已經做出最後決定。我們沒看到致命裝備實際出貨的證據」，這也是為何美國總統拜登和國務卿布林肯認為，有必要讓中方非常清楚知道這麼做可能會有的後果。

伯恩斯表示，拜登政府將CIA掌握的情報公開，目的正是要遏阻中國決定將致命性援助提供給俄羅斯；習近平若如此援俄，「會是風險非常高且非常不明智的賭注」。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）23日接受美國之音（VOA）訪問時也重申，布林肯日前已在慕尼黑安全會議與中共中央外事辦王毅會晤後直接警告，若中國提供致命性武器給俄羅斯，在許多方面就會成為俄方共同參戰國，那就會面臨後果。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯24日接受美媒專訪時指出，CIA不認為中國國家主席習近平已經做出是否侵略台灣的決定，習與中國解放軍高層仍對能否達成侵台任務存有疑慮。（美聯社）

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