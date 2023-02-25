等了3年 台灣研究權威若林正丈最後一堂課今開講

日本早稻田大學名譽教授若林正丈，今天在早稻田大學舉辦最終講座「台灣研究導論的構想」，吸引了大批若林教授的學生及日本的台灣研究學者到場聆聽。（駐日代表謝長廷提供）

2023/02/25 21:30

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕日本的台灣政治和現代史研究權威、早稻田大學名譽教授若林正丈，今天在早稻田大學舉辦最終講座「『台灣研究序論』構想：取而代之的帝國和『台灣來歷』」，介紹他的台灣研究方法論，若林教授的學生及日本的台灣研究學者，均到場聆聽教授的最後一堂課。

出生於1949年的若林教授，在東京大學研究所攻讀碩士時即開始進行台灣研究，博士論文即是以日治時代台灣政治史為主題，若林教授不但投入畢生的精力研究台灣的政治和現代史，也在日本學術界培養台灣研究人才，他在東京大學退休後，2010年出任早稻田大學政治經濟學術院教授，並創辦了台灣研究所，「若林台灣學」成為日本學術界台灣研究的金字招牌。

請繼續往下閱讀...

若林教授在2020年從早稻田大學退休，當時預定舉辦最終講座，可說是若林教授告別教擅的最後一堂課，但受到疫情影響，直到3年後的今天才得以實現，許多若林教授的學生及日本的台灣研究學者均到場聆聽，駐日代表謝長廷和日本台灣交流協會理事長谷崎泰明也前往共襄盛舉。

謝長廷在致詞表示，認識若林教授是在30多年前他還是台北市議員的時候，他表示，若林教授提出的「中華民國台灣化」理論，對他有很大的影響。由於早期台灣黨外對修憲、制憲有很大爭議，若林教授明白指出憲法只在台灣施行，民主化結果必然是台灣化，有此理論基礎，讓他更有信心支持李登輝前總統修憲改革。

若林教授今天的最終講義，提出「台灣研究序論」的構想，以尋求「台灣的來歷」，他表示，研究的動機來自他在台灣發現一塊台灣原住民的墓碑，墓碑上刻有4種文字的姓名，包括漢字、平假名、片假名及羅馬字，分別為這位原住民的漢人名、族名、日本名及基督教受洗名，若林教授表示，他的直覺動機是，台灣從各帝國的邊緣存活下來。

若林教授在結論中指出，台灣在清帝國下形成「社會」，因漢人移民開墾讓社會擴大，在日本帝國主義的殖民統治下形成近代國家的社會基礎，在美國庇護和中華民國統治下而有了「國民」的概念，無意識地形成了「台灣尺寸」的國家和國民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法