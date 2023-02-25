彰顯台美關係 日媒：蔡英文總統擬8月前訪美

日媒披露，蔡總統可能在8月前訪問美國。（美聯社資料照）

2023/02/25 15:22

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日媒曝蔡總統8月前訪美有三方案 外交部：與事實不符

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《產經新聞》25日獨家披露，多位台灣官員證實，蔡英文總統已決定今年8月前訪問美國，已就此與美方協調，惟考量到中國可能做出強烈反應，美台雙方都在考慮訪問的時間和形式。

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由《產經》台北支局長矢板明夫自台北發出的報導指出，任期在明年5月屆滿的蔡總統，打算以訪美作為執政8年的外交成就結晶，並凸顯台美密切關係。

知情人士透露，蔡總統訪美目前有三種方案：一是應邀參加母校康乃爾大學的活動，並發表演講；已故前總統李登輝也曾在1995年訪問該校並演講。

二是參加美國智庫主辦的活動，而過去幾年內，蔡總統也多次在美國指標性智庫舉辦的研討會上，透過視訊發表演講。

三是8月赴南美洲出席巴拉圭總統就職典禮，順道拜訪美國。巴拉圭是與台灣保持外交關係的14個邦交國之一，蔡總統也曾在2018年8月出席該國總統就職典禮。

在第二、第三種形式的訪美行程中，蔡總統都計畫與美方政要進行非正式會談。

據了解，外交部長吳釗燮和總統國安會秘書長顧立雄等人21日訪美，與多位美國高官舉行非正式會談，議程就涵蓋蔡總統訪美計畫。有民進黨人士指出，蔡總統一旦成行，證明美國高度重視台灣，對台灣將是一顆很大的定心丸。

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