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    柬埔寨2人染H5N1禽流感病毒 世衛憂出現人傳人情況

    世界衛生組織織流行病預防負責人布里安表示，正與柬埔寨當局合作進行疫調，並坦言擔憂出現人傳人疫情狀況。瑞士日內瓦的世衛組織大樓入口處。（路透）

    世界衛生組織織流行病預防負責人布里安表示，正與柬埔寨當局合作進行疫調，並坦言擔憂出現人傳人疫情狀況。瑞士日內瓦的世衛組織大樓入口處。（路透）

    2023/02/25 14:30

    〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨政府近日證實，該國一名11歲少女日前感染H5N1禽流感病毒後身亡，此為2014年以來該國首宗人類因感染禽流感病毒死亡個案，少女的父親隨後也驗出陽性，世界衛生組織（WHO）織流行病預防負責人布里安（Sylvie Briand）表示，正與柬埔寨當局合作進行疫調，並坦言擔憂出現人傳人疫情狀況。

    根據《路透》報導，柬埔寨當局23日通報一名11歲少女死於H5N1禽流感病毒，隨後針對12名密切接觸者進行檢測，隨後發現少女的父親已出現類似症狀，經篩測結果為陽性，目前該國已有2名確診者。

    布里安（SylvieBriand）於24日在線上簡報會議中說：「有鑑於病毒在全世界禽鳥類中廣泛傳播，以及包括人類等哺乳類動物通報的病例數持續增加，全球H5N1禽流感疫情確實令人感到憂心，世衛組織將嚴肅看待此種病毒可能帶來的風險，同時敦促所有國家提高警覺。」

    布里安補充，目前尚不清楚H5N1禽流感病毒是否有出現人傳人情形，這也是WHO關注柬埔寨確診病例的關鍵因素之一，或者這2例確診者僅因為「相同環境情形」染疫，例如近距離接觸已感染的禽鳥類或其他動物。

    據悉，2020年出現一個新型H5N1病毒株，即2.3.4.4b分支，近幾個月以來在野生鳥類和家禽中創下死亡數新高，造成哺乳類動物感染因而引發全球關注。

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