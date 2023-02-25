直指台海議題非中國內政 外交部盛讚布林肯：戳破中方宣傳謬論

美國國務卿布林肯表示，國際社會如此關切台海危機，是因為這不是中國聲稱基於主權的內政問題，而是全世界的共同關切。（彭博）

2023/02/25 00:39

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美東時間23日受邀出席美國大西洋月刊（The Atlantic）的線上活動「俄烏戰爭：一年之後」（Russia’s War on Ukraine: One Year Later）時表示，國際社會如此關切台海危機，是因為這不是中國聲稱基於主權的內政問題，而是全世界的共同關切。全球每天有超過50%的貨櫃運輸通過台灣海峽，全球日常用品所需的半導體絕大部分由台灣生產。若台灣因為中國侵略面臨危機，將會對全球各國的經濟帶來災難性後果。

外交部24日對於布林肯國務卿明確指出台海衝突並非中國內政問題，戳破中方一貫宣傳謬論，表示肯定與誠摯感謝。

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外交部指出，長期以來，中國在國際場域不斷散播虛構的「一中原則」，粉飾其挑釁行徑、破壞現狀的企圖，並為其武力侵台尋找合理性，惡行歷歷在目；去年8月以來，中國藉故在台灣海空域發動的軍事挑釁行動，不僅升高區域情勢，更赤裸裸地展現其威權擴張主義，對全球穩定所構成的嚴重威脅。

外交部重申，中華民國台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治過台灣，這是長年以來存在於台海兩岸的歷史事實與現狀；台海和平穩定攸關全球局勢，不是中國內政問題，不容許中方片面破壞。

外交部表示，在烏俄戰爭未歇、威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，美國與民主陣營國家持續關注台海及印太區域的和平穩定，展現理念相近夥伴共同維護以規則為基礎的國際秩序的決心。台灣作為印太地區負責任的民主成員，將持續與所有理念相近夥伴攜手強化全球民主陣營的韌性，維護台海及印太區域和平穩定，共同對抗威權體制的脅迫與擴張。

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