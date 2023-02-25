台灣好友！太平洋島國論壇祕書長 友邦諾魯前總統明年接任

諾魯前總統瓦卡明年將接任太平洋島國論壇祕書長。他2019年訪台時，在與台灣媒體見面會拿出烏克麗麗自彈自唱「You are my best friend」，象徵兩國邦誼。（資料照）

2023/02/25 00:17

〔中央社〕「太平洋島國論壇」18個成員國週五（24日）同意，論壇的最高外交職位祕書長一職，明年起將交由台灣的邦交國諾魯（Nauru）前總統瓦卡擔任。

《路透社》報導，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）正在斐濟舉辦會議，成員國在會中決心團結一致對抗氣候變遷與因應超級大國的競爭，同時決定將就日本計劃排放福島核電廠廢水至海洋一事，與日本專家及國際原子能總署（IAEA）展開更多會商。

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部分島國擔心廢水恐損害漁獲量，但東京當局堅稱不會造成危害。會中同意在此議題上必須用「科學和數據」來主導政治決定。

下屆論壇主席將由庫克群島（Cook Islands）擔任，會中並同意由諾魯前總統瓦卡（Baron Waqa）於2024年起接任太平洋島國論壇祕書長。

諾魯是台灣邦交國，瓦卡過去更曾與中國外交官言語交鋒。

台灣的14個邦交國中，目前有4個是太平洋島國論壇成員。

庫克群島總理布朗（Mark Brown）在記者會被問及中國議題時表示，對於債務負擔日益沉重的太平洋島國而言，恢復經濟繁榮相當重要。

他說，「我們將向所有發展夥伴尋求協助，看他們能否給予幫助，確保我們這些太平洋島國經濟活動復甦」。

太平洋島國領袖在斐濟會面，也正式讓吉里巴斯（Kiribati）重新加入論壇。

吉里巴斯位於太平洋中部，戰略位置重要，去年7月宣布從成立51年的太平洋島國論壇退出，但今年1月改變心意，宣布重新加入。

瓦卡（右）擔任諾魯總統時，曾於2017年訪台，總統蔡英文以軍禮歡迎。（資料照）

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