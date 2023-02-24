美國會議員提「反經濟脅迫法案」 要中國付代價

美國會議員提2023反經濟脅迫法案，反制中國相關作法。（路透）

2023/02/24 17:00

〔編譯魏國金／台北報導〕美國之音報導，美國眾議院兩黨議員23日聲明指出，已提出《2023反經濟脅迫法案》，授權美國總統對遭受中國經濟脅迫的盟國快速的經濟支持，並對中國究責。

聲明說，「中國一再對美國盟友使用經濟脅迫，來制定其政策，或對北京不悅的主權決定實施報復」，此舉不僅損害盟友的主權與經濟，且直接傷害美國在世界各地的利益。

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報導說，共同提出該法案的聯邦眾議院議員包括外交委員會民主黨籍資深委員米克斯（Gregory W. Meeks）、共和黨籍規則委員會主席科爾（Tom Cole），以及印太地區外交小組委員會民主黨籍資深委員貝拉（Ami Bera）。他們指責中國經濟脅迫的作為與基於規則的體系背道而馳，而該體系是二次世界大戰以來經濟繁榮的基礎。

該聲明指出，《2023反經濟脅迫法案》將賦予美國總統新權力，以快速應對相關惡意行動，「提供工具來支持我們受經濟脅迫的盟友和夥伴，並對採取這些策略的人造成後果」。

報導說，該法案將授權美國總統尋求國會撥款，以支持對外援助、出口融資和對受經濟脅迫的外國合作夥伴的主權貸款擔保；加快出口許可審查和監管程序，以促進與受影響外國夥伴的貿易；降低美國從外國夥伴進口的非進口敏感商品的關稅。

同時，該法案也將增加實施經濟脅迫的外國對手進口商品關稅；為促進出口融資，豁免某些政策要求，允許美國民營部門在遭受脅迫的外國經濟體中抓住機會。

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