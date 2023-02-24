美兩黨議員提新法案 追究中國經濟脅迫責任

美國兩黨議員提新法案，要對遭受中國經濟脅迫的夥伴盟邦提供經濟支援。（路透檔案照）

2023/02/24 16:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院民主、共和兩黨議員提出新法案，要求追究中國經濟脅迫責任，並對遭受中國脅迫的夥伴盟邦迅速提供經濟支援。

聯邦眾議院程序委員會主席、共和黨議員科爾（Tom Cole）和眾院外交委員會首席民主黨籍議員米克斯（Gregory Meeks）、外委會印太地區小組資深成員、民主黨籍議員貝拉（Ami Bera）23日發表聯合聲明，宣布共同提出了《2023年反經濟脅迫法案（H.R. 1135, the Countering Economic Coercion Act of 2023）》。

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根據《美國之音（VOA）》報導和聲明內容，這三名議員表示，「中國一再對美國的盟邦夥伴使用經濟脅迫，來形塑他們的政策，或者對北京不喜歡的主權決定實施報復，這種行為不只傷害美國盟友的主權和經濟，也直接傷害美國在全世界的利益」。

聲明表示，這項法案將提供總統新權力和工具，更能迅速回應這些惡意活動，提供面臨中國經濟脅迫的夥伴和盟邦經濟支援，並且要中國為其行為負起責任。

該法案授權美國總統：尋求國會撥款，支持對外援助、出口融資和對遭經濟脅迫的外國合作夥伴提供主權貸款擔保；加快出口許可批准和監管程序，以促進與受影響夥伴之間的貿易；降低美國自受影響國家進口之非進口敏感商品關稅；增加對實施經濟脅迫的外國對手進口商品關稅；豁免某些政策要求以促進出口融資，讓美國民間產業掌握遭脅迫外國經濟機會。

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