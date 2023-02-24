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    來自查爾斯的很多愛！ 英國王6歲給奶奶信件手稿曝光

    英國一對夫婦在閣樓發現查爾斯國王的6歲手稿。（圖片取自推特@cnni）

    英國一對夫婦在閣樓發現查爾斯國王的6歲手稿。（圖片取自推特@cnni）

    2023/02/24 15:35

    〔即時新聞／綜合報導〕英國華威郡（Warwickshire）一對夫婦在耶誕假期時，於自家隔樓整理到一封署名查爾斯的信件。定睛一看，赫然發現信紙上的日期是1955年3月15日，並且印有白金漢宮的字樣。經過專家鑑定，估計可以在拍賣會上賣到10000英鎊（約新臺幣36萬元）。夫婦透露，信件是曾服務皇家的祖父留下來的。

    根據CNN指出，一對英國夫婦在耶誕假期整理閣樓時，意外發現令人驚喜的禮物。他們找到一封積灰長達3、40年的信件，打開後看到署名竟是查爾斯，仔細一看信紙竟是白金漢宮的便條紙，而印著的日期是1955年3月15日。

    信中寫道，「親愛的奶奶，對於您的病情我感到很抱歉，希望您能趕快好起來」、「來自查爾斯的很多愛」。信紙上畫著五顏六色的親吻符號以及塗鴉，當時查爾斯國王年僅6歲。夫婦兩人將這封信件送給專家鑑定，經過評估後斷定，可以在拍賣會上取得10000萬英鎊（約新臺幣36萬元）。

    這對不願具名的夫妻表示，這封信是屬於丈夫祖父羅蘭（Roland Stockdale）的，過去1950年代他曾是女王親衛隊的其中一員。但夫婦也坦承，不知道為何查爾斯國王的信會在祖父手上，但專家推測這很可能代表著其祖父受到皇家的重視。除了這封信以外，他們還找到了舞會邀請函、有伊麗莎白王后（Queen Elizabeth）簽名的便條紙、伊麗莎白二世（Elizabeth II）的及菲利浦親王簽名的標籤等。

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