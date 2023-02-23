撞球輸錢被嘲笑！巴西男竟抄槍大屠殺 發狠轟死7人

2名男子賽撞球連輸2場遭嘲笑，竟在店內開槍殺人。（圖片擷取自Twitter）

2023/02/23 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕巴西週二（21日）發生一起恐怖槍擊事件！2名男子比賽撞球連輸2場遭到嘲笑，竟在撞球酒吧裡開槍大屠殺，造成7人死亡，其中6人是與撞球比賽毫不相干的無辜民眾，還包含一名12歲女童。

綜合外媒報導，這起事件發生在巴西馬托格羅索州的錫諾普市（Sinop）。警方指出，2名槍手連2場撞球輸錢，被人嘲笑，竟惱羞成怒在酒吧內開槍大屠殺。透過監視器畫面中可看見，穿著藍色上衣的男子持手槍喝令在場客人排排站好，另一名穿橫條紋POLO衫的男子從車上拿出霰彈槍，走進店裡二話不說見人就轟，有男子逃出店外也被他從背後射殺。目睹民眾嚇得四處逃竄，凶手逃逸前還不忘拿走撞球桌上的錢。

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警方獲報追查出2名槍手身分，分別為30歲的埃德加．里卡多．德奧利維拉（Edgar Ricardo de Oliveira）和27歲的埃澤奎亞斯．索薩．里貝羅 （Ezequias Souza Ribeiro）。其中，27歲凶嫌逃離不遠，與警方對峙被擊斃；30歲凶嫌則於週三（22日）晚上在住處被捕。這起槍擊案共造成7人罹難，其中包含一名年僅12歲的女童。根據報導，受害的7人中只有1人是與槍手比賽撞球的人，其餘都是不相干無辜民眾。30歲凶嫌。

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