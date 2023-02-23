為什麼月經一來就頭痛？ 科學家發現原因了

近日科學家發現，雌激素的波動會導致大腦中抑鈣基因相關胜肽（CGRP）釋放增加，導致偏頭痛發生。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

2023/02/23 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕許多女性朋友經常在月經期間，出現頭痛症狀，學界雖然早就知道荷爾蒙波動與偏頭痛之間存在聯繫，但這些變化究竟如何引發偏頭痛仍不清楚，近日科學家發現，雌激素的波動會導致大腦中抑鈣基因相關胜肽（calcitonin gene related peptide，CGRP）釋放增加，而CGRP就是導致偏頭痛的關鍵神經傳導物質。

美國醫學期刊《Neurology》22日刊登一篇關於月經與偏頭痛的研究文章，女性患偏頭痛的機率是男性的3倍，往往在月經期間會更嚴重，在懷孕期間症狀會有所改善，絕經後偏頭痛的頻率也會下降，研究人員根據動物模型分析，女性荷爾蒙，尤其是雌激素的波動會導致CGRP的釋放增加，從而導致偏頭痛症狀出現。

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CGRP是一種存在於人體中樞及周邊神經系統內的胜肽，當CGRP被釋放出後，濃度增加造成血管擴張發炎，訊號經由三叉神經傳遞到腦部感受到疼痛，是偏頭痛的原因之一。

研究人員對180名女性進行比對，以確定動物模型分析中的女性荷爾蒙與CGRP釋放之間的聯繫是否也存在於人類身上，他們發現雌激素濃度在月經期開始前下降時，會釋放更多的CGRP；而口服避孕藥的女性，雌激素濃度幾乎沒有任何波動，CGRP濃度也是均勻的。

主要研究者、柏林大學醫學院神經病學系拉菲莉（Bianca Raffaelli）博士表示，儘管數據仍需要通過更大規模的研究來證實，但目前研究結果顯示，CGRP的釋放取決於人類的荷爾蒙狀態，「服用避孕藥和更年期確實可以緩解一些女性偏頭痛患者的痛苦；但即使沒有任何荷爾蒙波動，也有一些女性患有偏頭痛。我們懷疑體內的還有其他東西觸發偏頭痛。」團隊未來計畫研究還有那些物理過程受月經週期影響，可能導致偏頭痛的發生。

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