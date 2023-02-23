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    日本再造捕鯨母船計畫開發南極洲 綠色和平︰殘忍且不必要

    商業捕鯨長期受到國際譴責，然而日本仍然堅持傳承捕鯨文化。示意圖。（歐新社）

    商業捕鯨長期受到國際譴責，然而日本仍然堅持傳承捕鯨文化。示意圖。（歐新社）

    2023/02/23 12:28

    〔即時新聞／綜合報導〕日本的捕鯨文化，長期以來備受爭議。然而，日前捕鯨船艦公司宣布，正在打造新的「母船」，目標希望能開發南極洲。負責人Hideki Tokoro表示這艘船旨在傳承「捕鯨文化」，為未來日本糧食安全做預備。此一行為立刻引起國際關注，反捕鯨人士擔心南大洋重啟商業運營，綠色和平組織更直接批評殘忍且不必要。

    綜合外媒報導，目前世界上僅剩使用母船捕鯨的船艦公司Kyodo Senpaku Kaisha，日前宣布正在山口縣下關市打造一艘全新母船，以替代服役35年的Nisshin Maru。母船捕鯨是由一艘巨大的船隻，裝載許多更小、更靈活的子船到漁場，待子船捕到鯨魚後，交由母船處理分解、冷凍等作業。全新的母船預計長113米、寬21米，總重9100噸，並且可以航行60天，航程1萬3000公里。

    目前，Nisshin Maru僅能在日本專屬經濟區航行，然而新的母船可以抵達南極海域。船艦公司負責人Hideki Tokoro表示，希望新船能夠在未來發生糧食危機時派上用場，並且透過新母船傳承「捕鯨文化」。而此一行徑，引發了國際反捕鯨人士的關注與譴責，對此日本政府則回應，沒有為這家公司提供任何財政支持。

    雖然中央政府沒有提供直接的財政幫助，然而作為日本現代捕鯨發源地的下關市，市長在6日的記者會上表明，會提供3億日圓（約新台幣6700萬元）給船艦公司，並提到建造一艘母船是長久以來的夙願，希望鯨食文化能夠在國內繼續傳承。澳洲的綠色和平組織則表示，鯨魚棲息環境已經受到威脅，更不用說如果船隻進入南極海域，商業捕鯨是殘酷且不必要的。

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