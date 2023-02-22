真相大白！日本3百歲美人魚木乃伊是「人造」的

日本岡山縣淺口市圓珠院展出的1具美人魚木乃伊，經科學家進行醫學檢驗，發現是「人造產物」，並非真正的人魚。 （圓珠院提供）

2023/02/22 22:00

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據考古新聞網站Ancient Origins報導，日本倉敷科學與藝術大學的科學家，利用放射性碳定技術、X光線和電腦斷層掃描技術，對岡山縣淺口市圓珠院展出數十年的1具美人魚木乃伊進行醫學檢驗後，發現號稱有近300年歷史的它其實是「人造產物」，並非真正的人魚。

參與這項研究的倉敷科學與藝術大學古生物學家加藤隆文（Takafumi Kato）表示：「根據我們分析日本木乃伊的製造歷史，我們只能做出結論，美人魚木乃伊可能是人造的。」對美人魚木乃伊的掃描已證實了加藤的假設。

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Ｘ光掃描顯示，假美人魚木乃伊沒有內部結構或骨架，身體裡面塞進了棉花和布料，它的下巴和牙齒是從某種魚身上摘下來的，下半身也塞了一些魚骨，手臂、肩膀、脖子和臉頰都佈滿了魚鱗，上半身的五官卻像一隻小猴子。

這具長30公分的美人魚木乃伊，據說是在1736年至1741年間，在四國島高知縣海域捕獲的，這在圓珠院展出的一封日期為1903年的信件中有所披露。但放射性碳定技術顯示，它是在19世紀所製造。科學家因此判定，假美人魚木乃伊是由江戶時代（1603年至1868年）的工匠所製造的。

日本在不同的時間和不同地點，發現了約10幾具所謂的美人魚木乃伊，據信它們都可以追溯至江戶時代，這個時期的日本飽受天花和痲疹等流行疾病所苦，美人魚木乃伊可能被製成神像和護身符，好結束這些可怕的流行病。

這具特別的美人魚木乃伊在圓珠院獲得細心保存和保護，並受到住持和當地民眾的祭拜。如今，隨著它起源的真相大白，未來是否能獲得像過去一樣的對待，還有待觀察。

圓珠院美人魚木乃伊的研究，是在擔任岡山民俗學會理事的日本文化史學家木下浩（Hiroshi Kinoshita）督促下進行的，在研究開始之前，木下浩對媒體坦承，他不相信美人魚的存在，對於研究結果也不抱任何幻想。然而，他依舊認為這項研究很重要，可透過這種方式更加了解這些美人魚木乃伊是如何製造的。

木下浩表示，根據日本傳說，吃了人魚肉就不會死，還能長生不老。目前還不清楚，當這具美人魚木乃伊在圓珠院展出時，是否有人真的咬過它。在武肺疫情大流行期間，圓珠院住持曾向美人魚木乃伊祈禱，請求拯救和保護蒼生。

除了圓珠院這具顯然是人造的美人魚木乃伊，另1具知名的美人魚木乃伊目前正在日本靜岡縣富士宮市的天照教社（Tenshou-Kyousha Shrine）展出，據說它已經有1400年歷史。考量到科學家對圓珠院美人魚木乃伊檢驗後所發現的真相，天照教社的管理人員是否會允許科學家採取同樣的檢驗方式令人懷疑，相反的，他們可能會盡可能長期保持該社美人魚木乃伊歷史的神祕感。

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