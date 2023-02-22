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    軍情動態》黑科技絕殺俄軍！ 美擬援烏JDAM- ER精準導引炸彈

    裝上JDAM套件的空投彈藥。（翻攝自波音官網）

    裝上JDAM套件的空投彈藥。（翻攝自波音官網）

    2023/02/22 16:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《彭博》22日報導，美國正準備向烏克蘭提供一款由波音公司製造、能夠擊中72公里外目標的遠程GPS精準導引炸彈。

    報導稱，五角大廈尚未正式承認將援烏波音公司的改進版「聯合直接攻擊彈藥」（ JDAM） ，僅表去年12月21日宣布的18.5億美元（約台幣565億元）軍援計畫中，包含一批「精確航空彈藥」，但2名知情人士證實，該武器是被稱為JDAM-ER的增程型JDAM。

    五角大廈發言人佛林（Kelly Flynn）表示，出於行動安全考慮，美國不會公佈彈藥詳情。

    JDAM是由波音公司為美國海軍和空軍聯合開發的一種空投炸彈配件，裝在由飛機施放的傳統炸彈上，將本來無控的傳統航空炸彈轉變為可控，並能在惡劣氣象條件下使用的精準導引武器。

    這種科技並非製造新彈藥，而是透過搭配GPS導引改裝套件以及滑翔增程套件，讓傳統炸彈有了等同於精密導引飛彈的作戰效能。

    JDAM套件已銷往超過26個國家。而增程版的JDAM-ER可被用於500磅至2000磅的無控傳統航空炸彈上。投放之後，炸彈可憑藉彈翼滑翔多達72公里，使最初炸彈的射程擴大2倍。JDAM-ER由波音公司與澳洲皇家空軍合作開發。

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