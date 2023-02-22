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    俄軍入侵屆滿1年 聯合國：烏克蘭有8千位平民紀錄喪生

    聯合國人權辦公室21日表示，自俄羅斯1年前入侵烏克蘭以來，有8千名烏克蘭平民被記錄死亡，這個數據僅僅只是「冰山一角」，推測還有數千人早已離世。數名烏軍抬著戰死沙場的同志士兵棺材前往公墓。（美聯社）

    聯合國人權辦公室21日表示，自俄羅斯1年前入侵烏克蘭以來，有8千名烏克蘭平民被記錄死亡，這個數據僅僅只是「冰山一角」，推測還有數千人早已離世。數名烏軍抬著戰死沙場的同志士兵棺材前往公墓。（美聯社）

    2023/02/22 13:06

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭即將屆滿1年，聯合國人權辦公室本週二表示，自俄羅斯1年前入侵烏克蘭以來，有8千名烏克蘭平民被記錄死亡，這個數據僅僅只是「冰山一角」，推測還有數千人早已離世。

    根據《路透》報導，自從2022年2月24日莫斯科全面入侵烏國以來，最新統計死亡人數與2月初紀錄的7199人相比較，喪生人數大幅度上升。聯合國人權辦公室21日提到，約達90％受害者死於爆炸性武器。

    聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在聲明中直指，「我們統計的死亡數據只是冰山一角，平民的傷亡讓人難以忍受。」

    聯合國駐烏克蘭人權觀察團負責人博格娜（Matilda Bogner）透露，觀察團認為還有數千位平民的死亡數據有待統計，其中有許多死者在烏南城市馬立波（Mariupol）無法列入，因該城目前仍被俄羅斯控制。

    博格娜補充：「我們有尚未核實的死傷資訊，這些數據遠比現在我們記錄的高出數千，其中有一大部分來自馬立波。」

    依據聯合國數據顯示，馬立波遭受俄軍圍困3個月，被轟炸夷為平地以前，如包含馬立波約2000名平民死亡在內，預估約達45萬人曾居住該城。

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