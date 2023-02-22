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    烏軍接收黑鷹直升機？ 烏國防部情報總局秀出特別塗裝款

    烏克蘭國防部情報總局秀出黑鷹直升機照片。（圖擷取自Twitter）

    烏克蘭國防部情報總局秀出黑鷹直升機照片。（圖擷取自Twitter）

    2023/02/22 11:08

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續近1年，烏克蘭國防部情報總局21日在推特貼出一架UH-60A「黑鷹」直升機照片，並表示直升機顯著提高情報總局特種部隊能力。美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）表示，黑鷹直升機的設計比先前烏克蘭接收的許多直升機更加現代化，也可能是為了美方未來交付黑鷹而鋪路。

    根據美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）報導，烏克蘭國防部情報總局21日在其官網及社群媒體發文指出：「烏克蘭國防情報航空部隊繼續在國防最前線作戰。飛行員剛剛完成另一項戰鬥任務，直升機顯著提高了情報總局特種部隊的能力，情報總局飛行員將繼續在前線消滅敵人。」

    除此之外，烏克蘭國防部情報總局也附上兩張照片，其中一張清楚秀出一台塗有烏克蘭國旗的黑鷹直升機，機身塗有寬闊的藍色和銀色線條，延伸到機身下方與引擎外殼上方。另外一張照片則是有4名武裝直升機機組人員與4名疑似特種部隊的士兵或蹲或站，在黑鷹直升機與Mi-24「雌鹿」直升機列隊拍照。

    報導指出，烏克蘭國防部情報總局雖然沒有多作說明，但黑鷹與Mi-24可能是情報總局直升機隊的新成員，且情報總局的「黑鷹」並沒有任何明顯的改裝或武器。「戰區」報導表示，不論這架黑鷹配置為何、是否是一次性提供，又或者是否有其他黑鷹已在烏克蘭，目前都尚不清楚；但即便只交付一架黑鷹，仍代表烏克蘭軍用航空能力的重大發展。

    先前西方各國提供烏克蘭約40架直升機作為軍事援助，但這些直升機幾乎都是蘇聯製，主要是Mi-8/17和Mi-24型，而不是更加現代的西方機型。目前僅有英國為烏克蘭海軍提供的幾架「海王」直升機為西方國家機型。

    美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」報導指出，情報總局接收首架黑鷹，可能是為了美方未來交付黑鷹而鋪路。（圖擷取自Twitter）

    美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」報導指出，情報總局接收首架黑鷹，可能是為了美方未來交付黑鷹而鋪路。（圖擷取自Twitter）

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